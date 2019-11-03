Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм про группу Bee Gees

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Продюсер "Богемской рапсодии" Грэм Кинг займется съемками байопика еще об одной легендарной группе — Bee Gees, сообщает The Guardian.
Сценарий предстоящего фильма пока не написан, и актеры не подобраны. Над лентой будут работать киностудия Paramount Pictures, купившая права на песни британско-австралийской группы, и продюсерская компания Sister.
Bee Gees составляли три брата Барри, Робин и Морис Гибб. Морис умер в 2003 году, а Робин – в 2012.
Фильмов о музыкантах становится все больше после успеха "Богемской рапсодии", вышедшей в 2018 году. Она заработала 903 миллиона долларов в прокате, а исполнитель главной роли Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль.
Байопик об Элтоне Джоне для студии Paramount получил 195 миллионов долларов. Баз Лурман снимает фильм об Элвисе Пресли, идет работа над картинами о Бобе Марли и Кэрол Кинг.