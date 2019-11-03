Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм про группу Bee Gees

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Продюсер "Богемской рапсодии" Грэм Кинг займется съемками байопика еще об одной легендарной группе — Bee Gees, . Продюсер "Богемской рапсодии" Грэм Кинг займется съемками байопика еще об одной легендарной группе — Bee Gees, сообщает The Guardian.

Сценарий предстоящего фильма пока не написан, и актеры не подобраны. Над лентой будут работать киностудия Paramount Pictures, купившая права на песни британско-австралийской группы, и продюсерская компания Sister.

Bee Gees составляли три брата Барри, Робин и Морис Гибб. Морис умер в 2003 году, а Робин – в 2012.

Фильмов о музыкантах становится все больше после успеха "Богемской рапсодии", вышедшей в 2018 году. Она заработала 903 миллиона долларов в прокате, а исполнитель главной роли Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль.