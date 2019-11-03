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РИА Новости

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"

11:56 03.11.2019 (обновлено: 14:25 03.11.2019)
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© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Эльджаркиев Ибрагим
Эльджаркиев Ибрагим
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления", — сказала она.

Уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК, добавила Петренко.
Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство произошло на улице Академика Анохина. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся.
Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Опубликовано видео с места убийства начальника центра Э по Ингушетии
2 ноября, 21:36РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН.
В 2016-м он возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех экстремистских ОПГ.
Эльджаркиев Ибрагим
2 ноября, 21:30Радио Sputnik
Убийство в Москве главы центра "Э" по Ингушетии: что известно
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Такое впечатление что заказчик специально выбрал такое место где есть камера что потом просматривая видио убедиться в исполнении заказа а самого исполнителя скорей всего уже нет в живых либо уже где то в Сирии.
3 ноября, 13:28
DDvaleraP
821005
наверно с чичями рынок не поделил
3 ноября, 15:18
ubusama ben aladin
501006
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