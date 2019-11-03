СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева , сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления", — сказала она.

Уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК, добавила Петренко.

Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство произошло на улице Академика Анохина. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся.

Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН.