Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

© AP Photo / Anatolii Stepanov Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны (ВСУ - ред.) составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.