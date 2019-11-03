Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны (ВСУ - ред.) составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 40 мин калибром 120 и 82 миллиметра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов республики, добавил он.