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РИА Новости

Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

11:55 03.11.2019
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© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны (ВСУ - ред.) составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 40 мин калибром 120 и 82 миллиметра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов республики, добавил он.
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