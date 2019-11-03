На Урале начали проверку после избиения кондуктора до потери сознания

Как сообщают местные СМИ, мужчина сел в автобус 25-го маршрута и вступил в спор с кондуктором. Конфликт закончился тем, что пассажир набросился на продавца билетов и стал его избивать, а затем вместе с друзьями покинул салон. Кондуктор после нападения потерял сознание.