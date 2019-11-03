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РИА Новости

На Урале начали проверку после избиения кондуктора до потери сознания

11:45 03.11.2019 (обновлено: 17:05 03.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге проводит проверку информации об избиении пассажиром кондуктора автобуса до потери сознания, сообщает в воскресенье городское УМВД.
Как сообщают местные СМИ, мужчина сел в автобус 25-го маршрута и вступил в спор с кондуктором. Конфликт закончился тем, что пассажир набросился на продавца билетов и стал его избивать, а затем вместе с друзьями покинул салон. Кондуктор после нападения потерял сознание.
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"По данному факту проводится проверка. Пострадавший кондуктор 1996 года рождения направлен на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента", — говорится в сообщении полиции.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий полицейские устанавливают личности и местонахождение как подозреваемого, так и двоих его товарищей, уточняет УМВД.
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