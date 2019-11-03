Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии главу Элладской церкви

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает корреспондент РИА Новости.

Его имя также не упоминалось, когда во время литургии хор пропел "многолетие" всем предстоятелям.

В конце октября на сайте так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было опубликовано письмо, из которого следует, что глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с созданием ПЦУ и заявил о признании этой структуры.

Непоминовение на патриаршей литургии означает прекращение евхаристического общения с предстоятелем Элладской церкви. В то же время, как ранее говорилось в постановлении Священного Синода Русской православной церкви, РПЦ сохранит молитвенное общение со всеми теми архиереями Элладской церкви, которые не признают украинских раскольников.

Воскресное богослужение в храме Христа Спасителя прошло с участием главы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) и клириков этой структуры. Во время литургии патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ, которая "отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата".

По словам патриарха, в условиях, когда "пресекается общение между поместными православными церквами из-за грубого нарушения канонов, — в это время некоего канонического помрачения в сознании многих просветляется каноническое сознание Русской православной церкви, нашедшей в себе силы преодолеть последнее разделение, порожденное гражданским нестроением в России начала XX века".

Как отметил первоиерарх РПЦ, во всем этом видна "рука Божия". "Несомненно, Господь с нами в то трудное время, когда мы не только должны оплакивать вновь возникающие разделения, но, радуясь воссоединению, сознавать, что путь наш, исторический путь Церкви — в руках Божиих", — сказал патриарх.

Обращаясь к участникам богослужения по его окончании, предстоятель РПЦ выразил надежду, что рано или поздно наступит единство и во всем православном мире. "И то, что сегодня по неведению, по забвению, по "окамененному нечувствию" приходит в разделение, — верим, что наступит момент, и так, как сегодня, мы сможем прославить Господа, мудрым своим путем ведущего Церковь к достижению полного ее единства", — заключил предстоятель.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября на Архиерейском соборе признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины". Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.