В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1443 беженца, в том числе: из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 737 человек (женщин – 222, детей – 375); из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 706 человек (женщин – 212, детей – 360)", - говорится в сообщении.