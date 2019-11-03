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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:26 03.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Почти 740 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 700 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1443 беженца, в том числе: из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 737 человек (женщин – 222, детей – 375); из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 706 человек (женщин – 212, детей – 360)", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись три беженца.
Также инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,4 гектара территории, обнаружили и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
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Война в СирииМинистерство обороны РФСирияИорданияЛиванВ мире
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