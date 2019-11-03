Во Внуково сломалась система приема багажа

Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Внуково. Архивное фото

Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Внуково

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Система приема багажа сломалась утром в воскресенье в столичном аэропорту Система приема багажа сломалась утром в воскресенье в столичном аэропорту Внуково из-за скачка напряжения, в настоящее время ее работа восстановлена, задержек рейсов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

"В 07.12 утра сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland. Это приём багажа на вылет. В 10.45 была восстановлена автоматическая сортировка", - сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково в воскресенье.

Собеседник агентства уточнил, что то время, пока не работала система, багаж досматривался вручную.

"Задержек вылета рейсов не было", - отметили в пресс-службе.