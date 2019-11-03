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РИА Новости

Во Внуково сломалась система приема багажа

11:23 03.11.2019 (обновлено: 13:26 03.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Внуково
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Система приема багажа сломалась утром в воскресенье в столичном аэропорту Внуково из-за скачка напряжения, в настоящее время ее работа восстановлена, задержек рейсов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"В 07.12 утра сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland. Это приём багажа на вылет. В 10.45 была восстановлена автоматическая сортировка", - сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково в воскресенье.
Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту
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Собеседник агентства уточнил, что то время, пока не работала система, багаж досматривался вручную.
"Задержек вылета рейсов не было", - отметили в пресс-службе.
Он добавил, что сбой коснулся лишь системы приема багажа, выдача багажа работала.
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