Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве

Церемония передачи состоялась за Божественной литургией в храме Христа Спасителя. Таким образом, завершился процесс воссоединения с РПЦ приходов, созданных в начале XX века эмигрантами из России.

Архиепископия "отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата", говорится в тексте документа, который торжественно зачитали в храме.

Делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 2-4 ноября принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю ее присоединения к Русской православной церкви.

В 1921 году временное управление русскими церквями в Западной Европе поручили архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.

В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".

В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. В сентябре 2019 года в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщали в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви.