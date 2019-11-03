Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ.
Церемония передачи состоялась за Божественной литургией в храме Христа Спасителя. Таким образом, завершился процесс воссоединения с РПЦ приходов, созданных в начале XX века эмигрантами из России.
Архиепископия "отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата", говорится в тексте документа, который торжественно зачитали в храме.
Делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 2-4 ноября принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю ее присоединения к Русской православной церкви.
В 1921 году временное управление русскими церквями в Западной Европе поручили архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.
В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".
В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. В сентябре 2019 года в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщали в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви.
Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.