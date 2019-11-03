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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

10:45 03.11.2019 (обновлено: 16:19 03.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ.
Церемония передачи состоялась за Божественной литургией в храме Христа Спасителя. Таким образом, завершился процесс воссоединения с РПЦ приходов, созданных в начале XX века эмигрантами из России.
Архиепископия "отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата", говорится в тексте документа, который торжественно зачитали в храме.
Делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 2-4 ноября принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю ее присоединения к Русской православной церкви.
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В 1921 году временное управление русскими церквями в Западной Европе поручили архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.
В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".
В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. В сентябре 2019 года в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщали в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви.
Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.
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Религия и мировоззрениеВозвращение Архиепископии Западной Европы в РПЦНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссия
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