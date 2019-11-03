Ветер не позволяет водолазам начать поиски моряка с танкера "Залив Америка"

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Сильный ветер не позволят водолазной группе начать поиски моряка с танкера "Залив Америка" в Находке, где произошло ЧП сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
Ранее на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Сильный ветер не позволяет водолазной группе, которая прибыла в Находку, приступить к поискам (моряка с танкера "Залив Америка")…, ждут улучшения погоды", - сказал представитель пресс-службы.
2 ноября, 12:51РИА НовостиОпубликовано видео тушения танкера в Находке