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РИА Новости

В Находку прибыли водолазы для поиска моряка с танкера "Залив Америка"

10:25 03.11.2019
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© NewsVL.ru Танкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Водолазы прибыли в Находку для участия в поисках моряка с танкера "Залив Америка", где произошло ЧП, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
Накануне на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
Опубликовано видео тушения танкера в Находке
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СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Водолазы прибыли на место... (в настоящий момент) поисковые работы осуществляются в основном катерами", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что танкер находится в безопасности, стоит у причала.
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