В Находку прибыли водолазы для поиска моряка с танкера "Залив Америка"

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Водолазы прибыли в Водолазы прибыли в Находку для участия в поисках моряка с танкера "Залив Америка", где произошло ЧП, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

Накануне на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа , погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.

СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Водолазы прибыли на место... (в настоящий момент) поисковые работы осуществляются в основном катерами", - сказал представитель пресс-службы.