Отряд кораблей ТОФ совершил заход в Бруней

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" в соответствие с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион совершил деловой заход в порт Муара (Государство Бруней)", - говорится в сообщении.