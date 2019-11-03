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РИА Новости

Отряд кораблей ТОФ совершил заход в Бруней

10:24 03.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли Тихоокеанского флота вышли на учения
Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл с визитом в Бруней, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" в соответствие с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион совершил деловой заход в порт Муара (Государство Бруней)", - говорится в сообщении.

Командир отряда капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей посетят администрацию городского порта. На борту крейсера "Варяг" запланировано рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения отряда на время стоянки.
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Ожидается, что в Муаре пройдут спортивные товарищеские встречи между моряками двух стран, для тихоокеанцев - экскурсии.
Планируется, что визит российских кораблей в Бруней завершится 7 ноября.
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Варяг (крейсер)Адмирал Пантелеев (противолодочный корабль)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияБрунейБезопасность
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