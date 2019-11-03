Отряд кораблей ТОФ совершил заход в Бруней

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл с визитом в Бруней, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" в соответствие с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион совершил деловой заход в порт Муара (Государство Бруней)", - говорится в сообщении.
Командир отряда капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей посетят администрацию городского порта. На борту крейсера "Варяг" запланировано рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения отряда на время стоянки.
Ожидается, что в Муаре пройдут спортивные товарищеские встречи между моряками двух стран, для тихоокеанцев - экскурсии.
Планируется, что визит российских кораблей в Бруней завершится 7 ноября.