Медведев поздравил писателя Зорина с юбилеем

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя, драматурга и сценариста Леонида Зорина с 95-летием, отметив мудрость и оптимизм, отличающие романы, повести и рассказы автора.

Текст соответствующей телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Ваши романы, повести и рассказы – это неизменно серьёзный и острый диалог с читателем, поиск ответа на самые важные жизненные вопросы. Их отличают мудрость и оптимизм, тонкий юмор и безукоризненное чувство стиля", - говорится в телеграмме.

Премьер подчеркнул, что Зорин – автор пьес, которые всегда вызывали искренний интерес и аплодисменты любителей театрального искусства. Медведев также отметил, что фильмы, снятые по сценариям Зорина, входят в число лучших произведений российского кинематографа.

Драматург, прозаик Леонид Генрихович Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку (Азербайджан). В 1946 году окончил Азербайджанский университет имени С.М. Кирова, в 1947 году - заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького.

В числе наиболее известных пьес Зорина – "Варшавская мелодия" (1967), "Декабристы" (1967), "Царская охота" (1974), "Покровские ворота" (1974), "Медная бабушка" (1975), "Карнавал" (1981) и многие другие. Пьесы Зорина ставили такие известные режиссеры, как Георгий Товстоногов, Евгений Симонов, Юрий Завадский.

Перу Леонида Зорина принадлежат романы "Старая рукопись" (1980), "Странник" (1984), "Злоба дня" (1992), повесть "Главная тема" (1981), книга мемуаров" Авансцена" ("Записки драматурга", 1995), и "маленькие романы-монологи". Библиография Зорина включает 50 пьес и несколько томов прозы.