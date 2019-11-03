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РИА Новости

В Калмыкии устранили аварию, оставившую без газа более семи тысяч человек

10:13 03.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты устранили аварию на газопроводе, оставившую без газоснабжения более 7 тысяч жителей Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по республике.
Около 20.10 мск субботы при проведении земляных работ произошел порыв межпоселкового газопровода в Кетченеровском районе. Без газа остались восемь населенных пунктов, в которых проживают более 7 тысяч человек
"Аварию устранили. Газ подается населению в полном объеме", - сказал он.
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