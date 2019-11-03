В Калмыкии устранили аварию, оставившую без газа более семи тысяч человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты устранили аварию на газопроводе, оставившую без газоснабжения более 7 тысяч жителей Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по республике.
Около 20.10 мск субботы при проведении земляных работ произошел порыв межпоселкового газопровода в Кетченеровском районе. Без газа остались восемь населенных пунктов, в которых проживают более 7 тысяч человек
"Аварию устранили. Газ подается населению в полном объеме", - сказал он.