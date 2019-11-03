В Москве из-за праздников изменятся автобусные маршруты

"Сразу несколько автобусов изменят маршрут в ближайшие дни из-за празднования Дня народного единства и подготовки торжественного марша, посвященного 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 4 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства". С 06.00 и до окончания основных мероприятий автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и автобус №144 при следовании к станции метро "Китай-город" будут проезжать мимо остановки "Метро "Библиотека имени Ленина".