Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T10:04Z
https://ria.ru/20191103/1560537075.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152926/88/1529268820_0:152:3102:1897_1036x0_80_0_0_82bd6a76c0573679a940477680750021.jpg
РИА Новости

В Москве из-за праздников изменятся автобусные маршруты

10:03 03.11.2019 (обновлено: 10:04 03.11.2019)
240
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Несколько маршрутов автобусов изменятся в связи с празднованием Дня народного единства и подготовкой марша к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Сразу несколько автобусов изменят маршрут в ближайшие дни из-за празднования Дня народного единства и подготовки торжественного марша, посвященного 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 4 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства". С 06.00 и до окончания основных мероприятий автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и автобус №144 при следовании к станции метро "Китай-город" будут проезжать мимо остановки "Метро "Библиотека имени Ленина".
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
31 октября, 13:40Туризм
Москва примет финал туристической премии World Travel Awards 2020
Добавляется, что 5 и 7 ноября в центре города изменятся автобусные маршруты из-за подготовки и проведения торжественного марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
С полным списком измененных маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.
010100
Обсудить 0
День народного единстваМоскваМосгортрансОбщество
Рекомендуем
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы
В Польше рассказали о "нежелательном сближении" России и Франции
Писатель Леонид Зорин
Медведев поздравил писателя Зорина с юбилеем
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
В Находку прибыли водолазы для поиска моряка с танкера "Залив Америка"
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
Аркадий Бабченко покинул Украину, рассказал Евгений Киселев
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Ветер не позволяет водолазам начать поиски моряка с танкера "Залив Америка"
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В День народного единства патриарх совершит литургию в Кремле
Пешеходы в Москве во время дождя
Погода в Москве во вторник может побить столетний рекорд
Вид на столицу Сальвадора город Сан-Сальвадор
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения
Отряд кораблей ТОФ совершил заход в Бруней
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Около 80% маршрута военной полиции России у Кобани проходит по бездорожью
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Нашивки сотрудников МЧС России
В Калмыкии устранили аварию, оставившую без газа более семи тысяч человек
Концерт Александра Градского в Томске
Путин поздравил Градского с юбилеем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
Лента новостейМолния