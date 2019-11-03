В Польше рассказали о "нежелательном сближении" России и Франции

"Если Макрон продолжит в одностороннем порядке реализовывать курс на нормализацию отношений с Россией, не консультируясь с партнерами по ЕС, это может привести к возникновению между государствами-членами новых, более острых разногласий касательно политики в отношении России", — говорится в тексте документа.