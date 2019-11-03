В Польше рассказали о "нежелательном сближении" России и Франции

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Польском правительственном институте международных отношений (PISM) выразили опасение, что приверженность президента Франции Эммануэля Макрона курсу на тесное сотрудничество с Россией подорвет единство внутри Евросоюза по ряду вопросов, в частности по действующим санкциям. Об этом сообщает RT.
"Если Макрон продолжит в одностороннем порядке реализовывать курс на нормализацию отношений с Россией, не консультируясь с партнерами по ЕС, это может привести к возникновению между государствами-членами новых, более острых разногласий касательно политики в отношении России", — говорится в тексте документа.
Польские аналитики заявили, что налаживание диалога с Москвой несет риски для президента Франции, так как в "российской пропаганде" его якобы будут представлять как мирового лидера, поддерживающего "агрессивную политику" страны.
В свою очередь, это поставит под угрозу отношения Франции с Украиной, Польшей, Румынией и странами Прибалтики, считают специалисты центра.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров назвал риски надуманными, отметив, что другие европейские страны, такие как Германия и Италия, настроены на еще более глубокое взаимодействие с Россией.
В августе Макрон после встречи с Путиным сделал публикацию в фейсбуке на русском языке, в которой написал, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а также назвал Россию "глубоко европейской страной".
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