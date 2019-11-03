Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T12:37Z
https://ria.ru/20191103/1560536911.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102723/13/1027231306_0:162:3092:1901_1036x0_80_0_0_9f3e77e4c20be5e0085331a9b4165de4.jpg
РИА Новости

В Польше рассказали о "нежелательном сближении" России и Франции

09:56 03.11.2019 (обновлено: 12:37 03.11.2019)
9441
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы . Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Польском правительственном институте международных отношений (PISM) выразили опасение, что приверженность президента Франции Эммануэля Макрона курсу на тесное сотрудничество с Россией подорвет единство внутри Евросоюза по ряду вопросов, в частности по действующим санкциям. Об этом сообщает RT.
"Если Макрон продолжит в одностороннем порядке реализовывать курс на нормализацию отношений с Россией, не консультируясь с партнерами по ЕС, это может привести к возникновению между государствами-членами новых, более острых разногласий касательно политики в отношении России", — говорится в тексте документа.
Польские аналитики заявили, что налаживание диалога с Москвой несет риски для президента Франции, так как в "российской пропаганде" его якобы будут представлять как мирового лидера, поддерживающего "агрессивную политику" страны.
В свою очередь, это поставит под угрозу отношения Франции с Украиной, Польшей, Румынией и странами Прибалтики, считают специалисты центра.
Флаги России и ЕС
Вчера, 06:19РИА Новости
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров назвал риски надуманными, отметив, что другие европейские страны, такие как Германия и Италия, настроены на еще более глубокое взаимодействие с Россией.
В августе Макрон после встречи с Путиным сделал публикацию в фейсбуке на русском языке, в которой написал, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а также назвал Россию "глубоко европейской страной".
Здание посольства России в Варшаве
8 сентября, 09:04РИА Новости
Польcкий журналист призвал к диалогу с Россией
3526445720
Обсудить 9
Эммануэль МакронЕвросоюзПольшаФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Обычная зависть! У них гонору выше крыши, а умения что то путное сделать нет. И все им во всем виноваты! Они и по сей день мечтают о Польше от моря до моря, а для этого нужно ликвидировать Россию, а это не по зубам никому. Вот Жаба и душит!
3 ноября, 10:45
ccortana.ivanov
3400001
Как за что? На трон российский уже сели, возрадовались - а их попер русский народ, во главе с Мининым и Пожарским
3 ноября, 11:14
Сергей Смирнов
3110001
Рекомендуем
Флаги России и ЕС
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
Аркадий Бабченко покинул Украину, рассказал Евгений Киселев
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
В Раде призвали наказать националистов за снос барельефа Жукова в Одессе
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс
Как британские пропагандисты устроили Китаю "отравление в Солсбери"
Президент США Дональд Трамп
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Как заказывали: Трамп помог России нарастить добычу нефти
Аэропорт Борисполь
Украине предрекли "печальный сценарий" из-за отсутствия авиасообщения с РФ
Города мира. Дрезден
В Дрездене заявили о "нацистской чрезвычайной ситуации" в городе
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Вид на столицу Сальвадора город Сан-Сальвадор
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Глава Киргизии пообещал покинуть пост после окончания президентского срока
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В США военные эксперты назвали Россию "самой реальной угрозой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
Лента новостейМолния