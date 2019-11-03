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РИА Новости

В Афганистане девять силовиков погибли при атаке талибов

09:54 03.11.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Девять служащих афганских сил безопасности погибли, восемь пострадали в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на северо-востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Талибы напали на уезд Нусаи в северо-восточной провинции Бадахшан рано утром в субботу и открыли огонь по силовикам. Столкновения военных с боевиками продолжаются и в воскресенье.
"По меньшей мере девять служащих сил безопасности погибли и восемь пострадали, попав в засаду талибов", - цитирует неназванных официальных лиц телеканал.
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Чиновники также заявили, что сейчас боевики находятся близко к правительственному комплексу уезда. Если на место столкновений не прибудет подкрепление, по их словам, "уезд может попасть в руки талибов".
Движение "Талибан" в свою очередь взяло на себя ответственность за это нападение.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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