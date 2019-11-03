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РИА Новости

Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье

09:50 03.11.2019 (обновлено: 11:17 03.11.2019)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата СК России для расследования дела об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины тремя подростками, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних арестованы по обвинению в изнасиловании и избиении до смерти в Кыринском районе Забайкальского края. Следственные органы СК России по Забайкальскому краю предъявили им обвинение по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".

"Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 октября два 16-летних и один 15-летний подростки ворвались в частный дом, где надругались над женщиной, а 40-летнего мужчину избили, после чего тот скончался. По ходатайству следствия судом двое из них заключены под стражу, третий — под домашний арест.
Машина Следственного комитета РФ
1 ноября, 14:13РИА Новости
СК проверит информацию об избиении инвалида подростками на Ямале
Добавляется, что назначено проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района. По имеющимся данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Пожинаем плоды горе-правозащитников с лозунгом "онижедети!"
3 ноября, 13:12
zztproc
126007010
да кто нибудь уже остановит этот ураган насилия в России-что происходит?
3 ноября, 10:37
Вова Конкретный
11210116
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