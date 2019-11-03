Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье

"Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 октября два 16-летних и один 15-летний подростки ворвались в частный дом, где надругались над женщиной, а 40-летнего мужчину избили, после чего тот скончался. По ходатайству следствия судом двое из них заключены под стражу, третий — под домашний арест.