В Молдавии начался второй тур местных выборов

"Сегодня, 3 ноября, в Молдавии проходит второй тур местных выборов. В 7.00 (8.00 мск) были открыты все избирательные участки, проблемы возникли с двумя участками в Кишиневе, но сейчас все избирательные пункты работают в нормальном режиме. Предварительные результаты выборов будут представлены около 22 часов (23.00 мск)", - сказал Чимил.

Порога явки во втором туре не предусмотрено, победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов. Избирательные участки в воскресенье будут работать до 21.00 по местному времени (22.00 мск), время их работы может быть продлено максимум на два часа в том случае, если на момент закрытия участков есть очереди избирателей, не успевших проголосовать.