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РИА Новости

В Молдавии начался второй тур местных выборов

09:29 03.11.2019 (обновлено: 09:30 03.11.2019)
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
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Местные выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Начавшийся в воскресенье в Молдавии второй тур выборов в местные органы власти проходит по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил журналистам глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.
Второй тур выборов местных органов власти проходит в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии. Гражданам страны предстоит выбрать 384 руководителей городов и сел.
"Сегодня, 3 ноября, в Молдавии проходит второй тур местных выборов. В 7.00 (8.00 мск) были открыты все избирательные участки, проблемы возникли с двумя участками в Кишиневе, но сейчас все избирательные пункты работают в нормальном режиме. Предварительные результаты выборов будут представлены около 22 часов (23.00 мск)", - сказал Чимил.
Порога явки во втором туре не предусмотрено, победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов. Избирательные участки в воскресенье будут работать до 21.00 по местному времени (22.00 мск), время их работы может быть продлено максимум на два часа в том случае, если на момент закрытия участков есть очереди избирателей, не успевших проголосовать.
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