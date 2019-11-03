Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T18:37Z
https://ria.ru/20191103/1560536126.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/44/1560334498_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c3cb21860a734b0e104c972cf818e303.jpg
РИА Новости

Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре

09:01 03.11.2019 (обновлено: 18:37 03.11.2019)
20768
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на улице
Прохожие на улице
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на улице. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", как аномальное тепло в ноябре отразится на самочувствии жителей Центральной России.
По его словам, изменение погоды несет перемену атмосферного давления, которое влияет на организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток и артериальное давление, у человека начинается общее недомогание.
"Дальше, в зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении", — заявил Лившин.
В группе риска, как отметил врач, находятся пожилые, а также те, у кого есть хронические заболевания.
Снегопад в Москве
1 ноября, 15:10РИА Новости
В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму
Кроме того, проблемы могут возникнуть у людей с артериальной гипертензией, а также "вегетатики" и диабетики.
Лившин рекомендовал двигаться, правильно питаться, а также больше заниматься спортом и спать. Помимо этого, врач посоветовал пить много воды — ее недостаток провоцирует различные проблемы в организме. Он призвал минимизировать стресс и, по возможности, исключить переработки и нормировать рабочий день.
Прохожие на улице Ильинка в Москве
2 ноября, 14:38РИА Новости
В Московском метеобюро рассказали, когда ждать пика аномального тепла
87111716726
Обсудить 4
МоскваЦентральный ФООбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова признала оптимизацию медицины в ряде регионов неудачной
Соль
Минздрав изменил норму потребления соли
Прохожие на улице Ильинка в Москве
В Московском метеобюро рассказали, когда ждать пика аномального тепла
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Полицейский автомобиль
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Аэропорт Борисполь
Украине предрекли "печальный сценарий" из-за отсутствия авиасообщения с РФ
Президент США Дональд Трамп
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Бороться с гиповитаминозом поможет квашеная капуста
Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет
Телеведущая Роза Сябитова
Роза Сябитова рассказала, что случилось с "избивавшим" ее бывшим мужем
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
В Раде призвали наказать националистов за снос барельефа Жукова в Одессе
Серийный убийца Константин Черемухин
По следу "двойника Чикатило": как ловили батайского маньяка Черемухина
Города мира. Дрезден
В Дрездене заявили о "нацистской чрезвычайной ситуации" в городе
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
Лента новостейМолния