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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:25 03.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 1 ноября украинские силовики три раза открывали огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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2 ноября, 14:03РИА Новости
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"За 2 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Веселогоровка (район Санжаровки) и Лозовое.
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