В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 1 ноября украинские силовики три раза открывали огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 2 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Веселогоровка (район Санжаровки) и Лозовое.