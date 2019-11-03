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РИА Новости

Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии

08:07 03.11.2019 (обновлено: 11:06 03.11.2019)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет контролировать расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве 2 ноября, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту убийств возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.
Камеры сняли, как убийцы начальника центра Э по Ингушетии бросили машину
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Камеры сняли, как предполагаемые убийцы Эльджаркиева бросили машину
Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН. В 2016 году Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех ОПГ экстремистской направленности.
Кроме того, за высокий профессионализм и мужество Эльджаркиев был представлен к государственной награде – медали "За отличие в охране общественного порядка", а также к присвоению звания "подполковник полиции" досрочно.
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2 ноября, 21:16РИА Новости
Источник рассказал подробности нападения на главу центра "Э" по Ингушетии
Ранее в пресс-службе столичного управления полиции РИА Новости сообщили, что разыскивается неизвестный, стрелявший в двух мужчин на улице Академика Анохина в Москве. Указывалось, что сигнал о происшествии поступил в 18.30 мск. Информированный источник сообщил РИА Новости, что погибшие - руководитель Центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиева и его брат. Следственный комитет подтвердил гибель Эльджаркиева, указав, что возбуждено уголовное дело "по факту убийства двух человек".
2012111710
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииСледственный комитет РФАлександр БастрыкинИнгушетияМоскваПроисшествия
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