Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет контролировать расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве 2 ноября, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев , от рук преступников также погиб его родной брат.

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"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту убийств возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.

Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН. В 2016 году Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех ОПГ экстремистской направленности.

Кроме того, за высокий профессионализм и мужество Эльджаркиев был представлен к государственной награде – медали "За отличие в охране общественного порядка", а также к присвоению звания "подполковник полиции" досрочно.