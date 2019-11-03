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РИА Новости

В Жуковском загорелся склад на площади около 1,8 тысячи квадратных метров

06:42 03.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области на площади около 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На улице Кооперативная происходит горение отдельно стоящего склада размером 70 на 50 метров, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 05.53 пожар был локализован на 1750 квадратных метрах. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 59 человек и 16 единиц техники.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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МЧС РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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