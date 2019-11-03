В Жуковском загорелся склад на площади около 1,8 тысячи квадратных метров

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области на площади около 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На улице Кооперативная происходит горение отдельно стоящего склада размером 70 на 50 метров, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 05.53 пожар был локализован на 1750 квадратных метрах. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 59 человек и 16 единиц техники.