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РИА Новости

Роза Сябитова рассказала, что случилось с "избивавшим" ее бывшим мужем

06:36 03.11.2019 (обновлено: 09:34 03.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Роза Сябитова . Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова ответила на вопрос подписчика в инстаграме о судьбе "избивавшего" ее бывшего мужа.
По словам телеведущей, он женился еще раз, из-за чего Сябитова раскритиковала ряд жительниц страны.
"Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!" — написала ведущая передачи "Давай поженимся!".
Сябитова также ответила на комментарий подписчицы, которая заметила, что она "сама не может найти себе вторую половинку, зато других учит".
Брошенная невеста
26 апреля 2017, 13:46РИА Новости
Сваха Сябитова ответила на претензии невест
"Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии", — парировала телеведущая.
С 2008 по 2011 год Сябитова состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым, который, по словам телеведущей, наносил ей побои.
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Шоу-бизнесРоза СябитоваРоссия
Популярные комментарии
Когда вижу в телеке эту передачку у самого руки чешутся.
3 ноября, 07:30
ИГИрек Ганеев
920000
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