Роза Сябитова рассказала, что случилось с "избивавшим" ее бывшим мужем

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова ответила на вопрос подписчика в инстаграме о судьбе "избивавшего" ее бывшего мужа.
По словам телеведущей, он женился еще раз, из-за чего Сябитова раскритиковала ряд жительниц страны.
"Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!" — написала ведущая передачи "Давай поженимся!".
Сябитова также ответила на комментарий подписчицы, которая заметила, что она "сама не может найти себе вторую половинку, зато других учит".
26 апреля 2017, 13:46РИА НовостиСваха Сябитова ответила на претензии невест
"Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии", — парировала телеведущая.
С 2008 по 2011 год Сябитова состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым, который, по словам телеведущей, наносил ей побои.