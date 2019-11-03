Роза Сябитова рассказала, что случилось с "избивавшим" ее бывшим мужем

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова ответила на вопрос подписчика в . Телеведущая Роза Сябитова ответила на вопрос подписчика в инстаграме о судьбе "избивавшего" ее бывшего мужа.

По словам телеведущей, он женился еще раз, из-за чего Сябитова раскритиковала ряд жительниц страны.

"Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!" — написала ведущая передачи "Давай поженимся!".

Сябитова также ответила на комментарий подписчицы, которая заметила, что она "сама не может найти себе вторую половинку, зато других учит".

"Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии", — парировала телеведущая.