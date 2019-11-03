Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик высказалась о необходимости отмены антироссийских санкций. Ее статья опубликована в газете iFinnmark.
Она отметила, что после этой реплики на нее обрушился шквал критики. Несмотря на это, она детально объяснила, почему считает этот шаг обоснованным.
"Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", — написала политик.
Вассвик уточнила, что санкции против России заметно бьют по норвежскому бизнесу, поскольку Москва заменяет их продукцию своей. По ее мнению, ограничения лишь усилили российскую экономику, сделав ее более конкурентоспособной.