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РИА Новости

Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России

06:19 03.11.2019 (обновлено: 08:51 03.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик высказалась о необходимости отмены антироссийских санкций. Ее статья опубликована в газете iFinnmark.
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
Она отметила, что после этой реплики на нее обрушился шквал критики. Несмотря на это, она детально объяснила, почему считает этот шаг обоснованным.

"Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", — написала политик.

Вассвик уточнила, что санкции против России заметно бьют по норвежскому бизнесу, поскольку Москва заменяет их продукцию своей. По ее мнению, ограничения лишь усилили российскую экономику, сделав ее более конкурентоспособной.
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СанкцииНорвегияРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
"Западный политик заявила о важности снятия санкций с России". Не-е, но это реально опускает журналистику на этаж ниже, какой к лешему "западный политик"? Такие заголовки к чему? Ну давайте тогда так: "Марья Ивановна с третьего подъезда разъяснила всю позицию США в споре Занзибара и Марсиан".
3 ноября, 06:41
Себекхотеп III
681011154
Ну, что делать, если их политики рангом повыше не покупаются, только разные эксы, да завхозы. Наши политики и этому рады до визга.
3 ноября, 07:10
Kamenskaya Nina
16112458
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