Медведев высказался о возможности военно-морских учений Россия-АСЕАН

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о возможности провести военно-морские учения в формате Россия-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ), что, по его словам, повысило бы безопасность всех стран-участниц. Премьер-министр РФпредложил подумать о возможности провести военно-морские учения в формате Россия-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (), что, по его словам, повысило бы безопасность всех стран-участниц.

Бангкок пост ". Один из вопросов касался помощи России в повышении потенциала АСЕАН в области безопасности на море. Премьер указал, что Россия уже занимается решением этих задач. В преддверии инвестиционного саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита Медведев дал интервью таиландской газете "". Один из вопросов касался помощи России в повышении потенциала АСЕАН в области безопасности на море. Премьер указал, что Россия уже занимается решением этих задач.

Он напомнил, что корабли ВМФ России ежегодно совершают дружеские заходы в порты Юго-Восточной Азии. По его словам, традиционными стали такие визиты во Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию.

"В прошлом году российские моряки побывали в Камбодже, Мьянме и Брунее. В этом - на Филиппинах. А вьетнамские и таиландские моряки посетили Владивосток", - отметил Медведев.

По его словам, с рядом участников АСЕАН Россия уже проводит военно-морские учения. "Например, их организация предусмотрена меморандумом о сотрудничестве в военно-морской области, подписанным с Таиландом несколько дней назад. Готовятся первые в истории учения с Брунеем", - сказал председатель правительства РФ.

Он указал, что масштабный характер приобрели маневры на море в рамках "СМОА плюс" - совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, последние из них прошли в апреле-мае этого года в Сингапуре.

"Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате. Тем более что у ассоциации есть такая практика с другими крупными державами. Уверен, это повысит морскую безопасность "десятки", - заявил Медведев