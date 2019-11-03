Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T06:32Z
https://ria.ru/20191103/1560535002.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156051/70/1560517084_0:237:2797:1810_1036x0_80_0_0_b0516eb6e04b8ab3de61cf4c833e8a8d.jpg
РИА Новости

Медведев высказался о возможности военно-морских учений Россия-АСЕАН

06:12 03.11.2019 (обновлено: 06:32 03.11.2019)
3213
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о возможности провести военно-морские учения в формате Россия-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что, по его словам, повысило бы безопасность всех стран-участниц.
В преддверии инвестиционного саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита Медведев дал интервью таиландской газете "Бангкок пост". Один из вопросов касался помощи России в повышении потенциала АСЕАН в области безопасности на море. Премьер указал, что Россия уже занимается решением этих задач.
Он напомнил, что корабли ВМФ России ежегодно совершают дружеские заходы в порты Юго-Восточной Азии. По его словам, традиционными стали такие визиты во Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию.
"В прошлом году российские моряки побывали в Камбодже, Мьянме и Брунее. В этом - на Филиппинах. А вьетнамские и таиландские моряки посетили Владивосток", - отметил Медведев.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Вчера, 02:17РИА Новости
Медведев раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона
По его словам, с рядом участников АСЕАН Россия уже проводит военно-морские учения. "Например, их организация предусмотрена меморандумом о сотрудничестве в военно-морской области, подписанным с Таиландом несколько дней назад. Готовятся первые в истории учения с Брунеем", - сказал председатель правительства РФ.
Он указал, что масштабный характер приобрели маневры на море в рамках "СМОА плюс" - совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, последние из них прошли в апреле-мае этого года в Сингапуре.
"Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате. Тем более что у ассоциации есть такая практика с другими крупными державами. Уверен, это повысит морскую безопасность "десятки", - заявил Медведев
Он отметил, что есть несколько площадок, где обсуждаются эти перспективы: Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Расширенный морской форум АСЕАН и "СМОА плюс".
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
Вчера, 02:13РИА Новости
Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
1721115
Обсудить 1
Экономическое сообщество АСЕАНДмитрий МедведевРоссияТаиландБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Самоходная установка Бук-М3
Подразделения РХБЗ замаскировали в пустыне "Буки" с расчетами Египта
Телеведущая Роза Сябитова
Роза Сябитова рассказала, что случилось с "избивавшим" ее бывшим мужем
Флаги России и ЕС
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
В Киеве подрались главы СБУ и администрации Зеленского, заявил журналист
Города мира. Дрезден
В Дрездене заявили о "нацистской чрезвычайной ситуации" в городе
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Полиция Гонконга задержала более 200 участников субботних протестов
Президент США Дональд Трамп
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
В Находке возобновили поиски моряка с танкера "Залив Америка"
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы
В Польше рассказали о "нежелательном сближении" России и Франции
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
Источник рассказал, когда Россия запустит ракету с украинскими компонентами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
Лента новостейМолния