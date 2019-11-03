США и Южная Корея могут вновь отменить учения Vigilant ACE, пишут СМИ

СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. США и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, чтобы поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.

Учения Vigilant ACE в 2018 году были также отменены на фоне диалога с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова.

По данным источника агентства, военные двух стран "разделяют понимание" по поводу отсрочки учений, но окончательное решение будет принято по результату ежегодных переговоров министров обороны США и Южной Кореи в середине ноября.

"Вместо этого обе стороны рассматривают возможность проведения собственных воздушных учений в декабре", - добавил источник агентства.

В 2017 году Vigilant ACE стали самыми масштабными за время проведения. В них были задействованы около 230 самолетов, бомбардировщик B-1B провел учения по поражению целей на полигоне недалеко от границы с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо.