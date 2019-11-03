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РИА Новости

США и Южная Корея могут вновь отменить учения Vigilant ACE, пишут СМИ

05:30 03.11.2019
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© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordАмериканская подводная лодка USS Michigan
Американская подводная лодка USS Michigan
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford
СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. США и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, чтобы поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
Учения Vigilant ACE в 2018 году были также отменены на фоне диалога с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова.
По данным источника агентства, военные двух стран "разделяют понимание" по поводу отсрочки учений, но окончательное решение будет принято по результату ежегодных переговоров министров обороны США и Южной Кореи в середине ноября.
"Вместо этого обе стороны рассматривают возможность проведения собственных воздушных учений в декабре", - добавил источник агентства.
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В 2017 году Vigilant ACE стали самыми масштабными за время проведения. В них были задействованы около 230 самолетов, бомбардировщик B-1B провел учения по поражению целей на полигоне недалеко от границы с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо.
После первого саммита США и КНДР в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. С тех пор союзники отменили несколько учений, которые КНДР обычно рассматривает как провокацию.
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Дональд ТрампЮжная КореяКНДРСШАБезопасностьВ мире
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