Швыдкой и еще пять россиян награждены в Японии орденом Восходящего солнца

ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Космонавт Космонавт Сергей Крикалев , спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и еще четыре россиянина удостоены ордена Восходящего солнца в Японии , решение правительства об этом обнародовано в воскресенье.

Швыдкой удостоен ордена Восходящего солнца на шейной ленте со звездой, в старой классификации это вторая степень ордена.

Космонавт Сергей Крикалев, в настоящее время занимающий пост исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам, глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин и бывший ректор Сахалинского Государственного университета Борис Мисиков награждены орденом Восходящего солнца с золотыми лучами на шейной ленте, третья степень в старой классификации.

Председатель общественно-культурной организации "Общество дружбы с Японией" Александр Луговец удостоен ордена Восходящего солнца с золотыми лучами и розеткой, в старой классификации это четвёртая степень ордена.