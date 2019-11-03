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РИА Новости

Швыдкой и еще пять россиян награждены в Японии орденом Восходящего солнца

04:59 03.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Космонавт Сергей Крикалев, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и еще четыре россиянина удостоены ордена Восходящего солнца в Японии, решение правительства об этом обнародовано в воскресенье.
Швыдкой удостоен ордена Восходящего солнца на шейной ленте со звездой, в старой классификации это вторая степень ордена.
Космонавт Сергей Крикалев, в настоящее время занимающий пост исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам, глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин и бывший ректор Сахалинского Государственного университета Борис Мисиков награждены орденом Восходящего солнца с золотыми лучами на шейной ленте, третья степень в старой классификации.
Председатель общественно-культурной организации "Общество дружбы с Японией" Александр Луговец удостоен ордена Восходящего солнца с золотыми лучами и розеткой, в старой классификации это четвёртая степень ордена.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
25 октября, 13:42Культура
Швыдкой заявил о необходимости пересмотра школьной программы по литературе
Руководитель группы икэбана "Подсолнух" из Санкт-Петербурга Ольга Мальцева награждена орденом Восходящего солнца с серебряными лучами, шестой степени в старой классификации.
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Сергей КрикалевРоскосмосЯпонияРоссияДмитрий ТренинОбщество
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