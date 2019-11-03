Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T04:21Z
https://ria.ru/20191103/1560534752.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156051/97/1560519706_0:475:900:981_1036x0_80_0_0_b9aea2f8b86090a52bd7105ef03b7567.jpg
РИА Новости

В Находке возобновили поиски моряков на танкере "Залив Америка"

03:24 03.11.2019 (обновлено: 04:21 03.11.2019)
304
© NewsVL.ruТанкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
Танкер "Залив Америка", на котором взорвался газ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Вчера, 15:28РИА Новости
Танкер, на котором произошел взрыв, отбуксировали в порт Находки
001210
Обсудить 0
Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФНаходкаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Камеры сняли, как убийцы начальника центра Э по Ингушетии бросили машину
Камеры сняли, как убийцы начальника центра "Э" по Ингушетии бросили машину
Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В США военные эксперты назвали Россию "самой реальной угрозой"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Танкер, на котором произошел взрыв, отбуксировали в порт Находки
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
В США более 20 детей донора спермы нашли друг друга, пишут СМИ
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Ямал
Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
Опубликовано видео с места убийства начальника центра Э по Ингушетии
Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53В Киеве подрались главы СБУ и администрации Зеленского, заявил журналист
03:43Washington Post рассказал о "неукротимой ненависти" Трампа к Украине
03:30Автомобили смогут распознавать сердечный приступ у водителя
03:24В Дрездене заявили о "нацистской чрезвычайной ситуации"
03:24В Находке возобновили поиски моряков на танкере "Залив Америка"
03:21Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника "Глонасс"
03:18Проданы права на экранизацию романов российской писательницы Яны Вагнер
03:16В Германии мода на вегетарианство не снизила потребление мяса и колбас
03:13Специалисты дали советы, которые помогут избавиться от осенней хандры
03:09Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет
02:54Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года
02:52Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме
02:50Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ
02:43В Мехико прошел большой парад в честь Дня мертвых
02:29МВД по Ингушетии выразило соболезнования в связи с убийством Эльджаркиева
02:22Поклонская рассказала, кто должен "скинуться на восстановление" Украины
02:17Медведев раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона
02:13Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
02:10Россия готова помогать АСЕАН в борьбе с загрязнением морей, заявил Медведев
02:08Медведев считает перспективным применение платежных карт "Мир" в Таиланде
Лента новостейМолния