В Дрездене заявили о "нацистской чрезвычайной ситуации"

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Городской совет Городской совет Дрездена принял резолюцию под названием Nazinotstand ("НацизмуНеМесто"), которая нацелена на противодействие неонацизму . Об этом пишет MDR.

Автор инициативы, член госсовета Макс Ашенбах заявил, что местные власти обеспокоены популярностью правых взглядов в городе. Подобная ситуация ставит под серьезную угрозу городское сообщество.

По его словам, Nazinotstand будет действовать подобно "чрезвычайной ситуации". Согласно принятой резолюции, городу нужно объединиться в помощи жертвам неонацистского насилия и защитить меньшинства от экстремистских ультраправых действий.