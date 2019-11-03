Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника "Глонасс"

"Запуск отложен на 10 декабря", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.
В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее источники РИА Новости сообщали, что это будет первый пуск со стартового комплекса, который недавно модернизировали под ракету "Союз-2". Отмечалось, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок 7 лет.
30 октября, 09:10РИА НаукаСигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, ещё два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.