Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника "Глонасс"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Запуск навигационного спутника " Запуск навигационного спутника " Глонасс-М " с космодрома Плесецк , намечавшийся на 2 декабря, отложен на неделю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск отложен на 10 декабря", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.

В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Ранее источники РИА Новости сообщали, что это будет первый пуск со стартового комплекса, который недавно модернизировали под ракету "Союз-2". Отмечалось, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок 7 лет.