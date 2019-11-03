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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника "Глонасс"

03:21 03.11.2019
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1Б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М"
Пуск ракеты космического назначения среднего класса Союз-2.1Б с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1Б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М". Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк, намечавшийся на 2 декабря, отложен на неделю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Запуск отложен на 10 декабря", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.
В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее источники РИА Новости сообщали, что это будет первый пуск со стартового комплекса, который недавно модернизировали под ракету "Союз-2". Отмечалось, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок 7 лет.
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В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, ещё два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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Хочу стать космонавтомГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРоссия
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