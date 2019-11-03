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РИА Новости
Культура

Проданы права на экранизацию романов российской писательницы Яны Вагнер

03:18 03.11.2019
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© Фото : Издательство АСТПисательница Яна Вагнер
Писательница Яна Вагнер
© Фото : Издательство АСТ
Писательница Яна Вагнер. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская писательница Яна Вагнер, по дебютному роману которой сняли сериал "Эпидемия", рассказала в интервью РИА Новости, что еще две ее книги — "Живые люди" и "Кто не спрятался" — также будут экранизированы.
Сериал "Эпидемия" Павла Костомарова по мотивам дебютного романа Яны Вагнер "Вонгозеро" выйдет в конце 2019 года на одной из популярных интернет-платформ. Этой весной он вошел в основной конкурс крупнейшего в мире фестиваля Canneseries на Лазурном берегу. Сюжет разворачивается в мире, пораженном глобальной эпидемией, в центре истории оказывается группа людей, которые, стремясь от нее спастись, пытаются добраться до уединенного островка посреди безлюдного карельского озера.
"Мы продали права и на "Живых людей" (продолжение "Вонгозера"), и на "Кто не спрятался", который написан уже в другом жанре, который я люблю ничуть не меньше — это герметический детектив", — рассказала писательница.
Она отметила, что в данный момент работает над следующим романом, и уверена, что его тоже кто-нибудь захочет экранизировать.
26 февраля 2018, 11:53Радио Sputnik
Яна Вагнер о своем новом романе "Кто не спрятался""Я затащила их на гору, отрезала им электричество и заставила одного из них убить другого", – рассказала в эфире радио Sputnik писательница Яна Вагнер.
"Только поймите меня правильно, это вовсе не значит, что я думаю о себе хорошо. Просто все, наконец, заработало: современное русское кино разбогатело достаточно, чтобы начать активно искать новые сюжеты, а современная русская литература — отличный источник, самый очевидный", — пояснила Вагнер.
Она рассказала, что создатели сериала "Эпидемия" дали ей возможность ознакомиться со сценарием, и учли некоторые ее предложения. По словам писательницы, она уже видела пилотную серию проекта, а продолжение с любопытством ждет в эфире.
Как уточнила Вагнер, она не рассчитывала на то, что экранизация дословно повторит ее роман, поэтому "постаралась избавиться от ревности как можно скорее".
"Получилось не сразу, но уже на стадии сценария было ясно, что "Вонгозеро" и "Эпидемия" - две отдельных истории. Камерная драма на фоне разваливающегося мира, рассказанная испуганной женщиной, превратилась в динамичную остросюжетную "роуд-стори", в которой гораздо меньше места для рефлексий и внутренних монологов", — поделилась автор.
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При этом она подчеркнула, что ей льстит, что первый русский сериал о конце света сняли именно по ее книге.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00
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КультураПавел КостомаровРоссия
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