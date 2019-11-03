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РИА Новости

В Германии мода на вегетарианство не снизила потребление мяса и колбас

03:16 03.11.2019
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© Depositphotos / d.travnikovМясо или фрукты
Мясо или фрукты
© Depositphotos / d.travnikov
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Уровень потребления мяса и колбас в ФРГ остается стабильно высоким, доля так называемых вегетарианских "мясных продуктов" составляет около 1% колбасных изделий на рынке, рассказали РИА Новости в федеральной ассоциации немецкой мясной промышленности.
Германии объемы закупок мяса и мясных продуктов в розничной торговле сокращаются, но одновременно растет потребление мяса в местах общественного питания, таким образом, общий спрос остается стабильным. Производство продукции мясной промышленности незначительно выросло в 2018 году по сравнению с предыдущим годом", - заявила представитель ассоциации, добавив, что "доля заместительных продуктов, так называемых вегетарианских "колбасных продуктов", в настоящее время составляет около 1% общего рынка колбасных изделий".
"Можно констатировать, что изменений в привычках потребления мясных изделий почти не произошло", - добавила она.
В среднем, немцы производят более 1,5 миллиона тонн мяса и мясных продуктов в год. Как заявили ранее в пресс-службе ассоциации, рыночные условия для производителей мясных изделий в ФРГ остаются неблагоприятными, цена на свинину с середины марта выросла почти на 30%, это связано с сокращением производства мяса в Китае - мировом лидере в области свиноводства. В Европе также уменьшается количество скотобоен, что, с точки зрения ассоциации, не создает перспектив для снятия напряженности в ближайшее время.
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Частные производители в ФРГ произвели в 2018 году меньше мяса и мясных изделий, чем в прошлом году, с января до марта 2019 года падение составило 4,2%. Спрос на мясные изделия снизился в этот период на 2,6%, однако в ассоциации уточняют, что речь идет о спросе в розничной торговле.
В начале октября работа колбасной фабрики Wilke в федеральной земле Гессен была остановлена, так как в изделиях (в том числе в вегетарианской продукции) были обнаружены бактерии листериоза – листерии. Генпрокуратура в Касселе завела уголовное дело по обвинению в убийстве по неосторожности против руководства компании. Следствие считает, что три человека скончались и 37 пострадали в результате последствий от употребления зараженных изделий. В настоящее время на фабрике ведется работа по утилизации 320 тонн остатков продукции.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
Кусочки свинины в упаковке. Архивное фото
20 марта, 00:40РИА Новости
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