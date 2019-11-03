Специалисты дали советы, которые помогут избавиться от осенней хандры

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Переключение внимания, поход в театр и продукты, помогающие восполнить недостаток мелатонина и витамина D, рекомендуют психологи для борьбы с осенней хандрой, при этом высокие и худощавые люди чаще склонны к глубоким переживаниям и сезонной депрессии, рассказали РИА Новости специалисты.
Внезапные похолодания до минусовых температур, увеличение продолжительности ночи, пасмурная погода – все эти неизменные атрибуты межсезонья традиционно провоцируют состояние, называемое в обществе осенней хандрой.
"Такое явление, безусловно существует, профессиональные психологи его признают. Среди физиологических причин – снижение солнечной активности и, как следствие, падение уровня мелатонина. Вообще в случае любой хандры нужно ясно понимать, что рано или поздно она пройдет сама. Другое дело, что часто такое состояние сказывается на нашей работоспособности. Поскорее прийти в норму помогут продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D: оранжевые фрукты и овощи, например, апельсины и морковь", - рассказала заведующая лаборатории психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова.
Часто вред человеку, по ее мнению, приносит не сама хандра, а подсознательные опасения, что это серьезное расстройство, которое требует лечения. На самом же деле, для жителя средней полосы сезонная смена настроения – явление нормальное. Впрочем, как утверждает Моросанова, чаще хандре подвержены внешне высокие, худощавые и немного унылые люди, а также полные и склонные к неврозам.
"Иногда хандра на фоне нежелания ходить на работу и заниматься привычными вещами может усиливаться нотами полноценной депрессии. Один из синдромов – желание сменить место жительства. Бороться с этим можно и нужно. Сейчас очень развита структура домов отдыха. Поможет посещение бассейнов, тренажерных залов и театров. Осенью люди выискивают такие места, где можно развлечься, отвлечься, переключить внимание. Ведь хандра действительно сказывается на трудоспособности, идет повышенная нагрузка на организм. Даже ОРЗ, ОРВИ и ангина осенью нередко обусловлены психосоматикой", - считает клинический психолог Медико-психологического центра индивидуальности Ирина Герчикова.
Подвержены осенней хандре, по словам президента Института психологии и педагогики, доктора психологических наук Ольги Усановой, и школьники подросткового возраста. А поскольку ухудшенное настроение создает специфические условия для деятельности, это напрямую сказывается на успеваемости и достижениях в учебе.
"Здесь большое значение имеет то, с кем человек взаимодействует в период хандры и как на нем это взаимодействие отражается. Когда ребенок приходит в школу, перемены в его настроении зависят от того, нравится ему место учебы или нет, сколько у него там друзей, как его встречают педагоги и так далее. В психологии есть факт, что человеку, чтобы он себя благополучно ощущал, нужно, чтобы на него как минимум семь раз за день обратили внимание: как-то погладили, по-доброму посмотрели, спросили о чем-то. Настроение может кардинально поменяться, когда подросток видит, что он интересен, нужен и полезен", - сообщила Усанова.