Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. С приходом поздней осени в Москве начались перепады температур, которые плохо сказываются на иммунитете, диетологи рассказали РИА Новости, какие продукты помогут его поддержать, почему квашеная капуста лучше цитрусовых и что не так с чесноком.

Если середина октября порадовала москвичей рекордным теплом, в отдельные дни воздух в столице прогревался до 18 градусов тепла, то уже в конце октября в Москве резко похолодало, выпал снег и температура опустилась до слабоотрицательных значений. Но уже в День народного единства 4 ноября синоптики вновь обещают потепление до 10 градусов тепла.

Врачи отмечают, что такие перепады температуры плохо сказываются на иммунитете, поэтому его необходимо поддерживать. Один из способов - правильное питание.

Капуста и цитрусовые

Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что укрепить иммунитет помогут витамины. Как считает врач-диетолог Сергей Обложко, в первую очередь это витамин С.

"Дефицит витамина С может снижать иммунитет. Соответственно, если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты. Несмотря на то, что лето закончилось, свежие или размороженные, они очень хороши", - считает он.

По его словам, больше всего витамина С вовсе не в цитрусовых, как принято считать, а в квашеной капусте и болгарском перце.

"Многие считают, что цитрусовые – это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины это прекрасно, но, если у человека повышенная кислотность или по каким-то причинам апельсины недоступны, то квашеная капуста выигрывает", - сказал Обложко.

А по словам профессора ФМБА России, врача персонифицированной медицины, диетолога Маргариты Королевой, квашеная капуста еще и является натуральным пробиотиком.

"Квашеная капуста тоже это натуральный пробиотик для кишечника, в силу того, что это ферментированный продукт, он является пробиотиком для поддержания микрофлоры кишечника. Модулирует наш иммунитет через работу пищеварительной системы, выработку иммунных факторов стенкой кишечника. Но люди, имеющие склонность к высокой гипертонии, избыточному весу, могут есть такую капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, с добавлением брусники, клюквы, которые позволяют получить квашеные продукты", - рассказывает Королева.

По ее мнению, также для восполнения уровня витамина С также стоит обратить внимание на темно-зеленые овощи и зелень. "Витамина С сейчас много в составе цитрусовых, но не надо пренебрегать темно-зелеными овощами и салатной зеленью: шпинат, петрушка. Также нужно есть морковь, брокколи, перец ", - говорит Королева.

Разноцветные овощи

Кроме того, по мнению Королевой для иммунитета полезен бета-каротин, который содержится в овощах ярких цветов. "В составе продуктов есть вещество бета-каротин, это предшественник витамина А, который уже стимулирует выработку иммунной системой клеток-киллеров, которые убивают микробов. Поэтому бета-каротин является важной составляющей для поддержания иммунной системы в нашем питании. Употреблять нужно красные, пурпурные, оранжевые, желтые овощи и зелень для того, чтобы получить достаточно бета-каротина, нужно есть термически обработанные слегка, либо сырые продукты", - рассказывает Королева.

Также, по ее словам, в организме человека есть свои антиоксиданты для того, чтобы противостоять разрушению клеток, но их недостаточно в осенний период, поэтому рацион необходимо наполнить продуктами, дающими антиоксидантную защиту. Это свежие овощи, фрукты и салатная зелень.

Помимо этого, для иммунитета важен и уровень витамина Е, считает Королева. "Надо получать витамин Е, он находится в составе орехов, растительных масел, в составе авокадо, в цельнозерновом хлебе. Ну и не стоит пренебрегать источниками полноценного белка. Витамина Е и витамина А достаточно в яичных желтках", - говорит она.

А по мнению врача-диетолога Обложко, орехи хороши еще тем, что в них содержится цинк. Можно завести себе привычку съедать горсть орехов по утрам.

"Очень эффективны для повышения иммунитета продукты, содержащие цинк. Влияние этого микроэлемента на иммунитет самое доказанное. Соответственно, это орехи и морепродукты. С орехами основная проблема заключается в том, что они содержат очень много полезных микроэлементов, но они очень калорийные. Соответственно, если ограничиваться одной горсточкой в день, то это будет абсолютно безопасно. Обычно орехи по калорийности все одинаковые, поэтому это может быть либо один орех, либо ореховая смесь, но горстка орехов 30 грамм по утрам – это достаточное количество. И микроэлементов там будет достаточно и полезных жиров, и калорийность будет безопасна", - рассказывает Обложко.

При этом, по мнению Королевой, очень важно включать в рацион источники белка, так как белок строит иммуноглобулины, поддерживает те клетки, которые обеспечивают защиту организма. Это рыба, белое мясо птицы, также можно лаконично использовать в более взрослом возрасте мясо говядины, телятины, мясо кролика, а в молодом возрасте, по мнению Королевой, это даже обязательно.

Борьба с вирусами

Также по мнению Королевой, антибактериальными свойствами обладают такие продукты как лук, хрен, чеснок, свекла, морковь, сельдерей. "Они в составе содержат фитанциды, а значит, это хорошая антивирусная, антибактериальная защита организма. Кроме того, эти же продукты имеют в своем составе растительную клетчатку, которая выводит шлаки и чужеродные вещества из организма", - говорит она.

Однако насчет чеснока мнения диетологов разделились. По мнению Королевой, чеснок все-таки не зря издревле использовался в борьбе с вирусными заболеваниями, он имеет противовирусное, антибактериальное действие, его можно назвать природным антибиотиком. В свою очередь Обложко считает, что это миф.

"На самом деле это не так. Единственная польза от этого заключается в том, что люди просто шарахаются друг от друга и держатся на почтительном расстоянии. На самом деле, чтобы предотвратить развитие инфекций, своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше пользы, чем чеснок", - говорит Обложко.

При этом, Королева отмечает, что, заботясь о повышении иммунитета, нужно быть умеренным, нельзя переусердствовать.

"Нам надо не повышать иммунитет, нам его надо модулировать, то есть поправлять его качественно и количественно. Если иммунитет просто активно стимулировать, то ткани организма могут подвергнуться атаке своих же антител, то есть все это выливается в итоге в аутоиммунную реакцию", - говорит она.

Чего избегать

Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся на мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди таких продуктов слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.

"Само по себе переедание, переедание калорийной пищей может привести к снижению иммунитета. Если человек употребляет какую-то тяжелую пищу с большой калорийностью , слишком много жирного или слишком много острого - это все может снижать иммунитет, такое обжорство. Потому что у организма уходит слишком много сил на то, чтобы справиться с последствиями переедания, соответственно, иммунитет снижается", - говорит он.