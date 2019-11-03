Автомобили смогут распознавать сердечный приступ у водителя

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские ученые разработали сервис помощи водителям: при фиксации проблем со здоровьем система, установленная в салоне автомобиля, вызовет помощь или даже заглушит и припаркует его, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".

"В России к 2022 году может появиться сервис помощи водителям с плохим здоровьем. Соответствующее устройство возможно подключить к автомобилю. Разработчиками выступили российские ученые совместно с иностранной компанией по высокоточной картографии. Система позволит измерить пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях, имеет акселерометры и процессоры, благодаря чему может отличить нормальную активность от внезапного падения или потери сознания", - сообщили в пресс-службе.

Особенно актуальна эта система будет для пожилых водителей, полагают разработчики. По оценкам "Автонета", если в 2012 году доля населения старше 75 лет составляла около 6%, то к 2050 году уже каждый десятый россиянин перешагнет этот возрастной рубеж, доля водителей возраста "65+" в ближайшие годы также возрастёт.

"Система будет состоять из нескольких высокочувствительных датчиков, которые смогут отслеживать состояние человека, находящегося за рулем. Также она может подключаться к калибратору мобильного телефона. Предполагается, что приобрести систему можно будет у автодилеров как дополнительное оборудование", - пояснили разработчики.