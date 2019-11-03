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РИА Новости

Автомобили смогут распознавать сердечный приступ у водителя

03:30 03.11.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили на федеральной трассе Р257 "Енисей" в Красноярском крае
Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские ученые разработали сервис помощи водителям: при фиксации проблем со здоровьем система, установленная в салоне автомобиля, вызовет помощь или даже заглушит и припаркует его, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
"В России к 2022 году может появиться сервис помощи водителям с плохим здоровьем. Соответствующее устройство возможно подключить к автомобилю. Разработчиками выступили российские ученые совместно с иностранной компанией по высокоточной картографии. Система позволит измерить пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях, имеет акселерометры и процессоры, благодаря чему может отличить нормальную активность от внезапного падения или потери сознания", - сообщили в пресс-службе.
Особенно актуальна эта система будет для пожилых водителей, полагают разработчики. По оценкам "Автонета", если в 2012 году доля населения старше 75 лет составляла около 6%, то к 2050 году уже каждый десятый россиянин перешагнет этот возрастной рубеж, доля водителей возраста "65+" в ближайшие годы также возрастёт.
"Система будет состоять из нескольких высокочувствительных датчиков, которые смогут отслеживать состояние человека, находящегося за рулем. Также она может подключаться к калибратору мобильного телефона. Предполагается, что приобрести систему можно будет у автодилеров как дополнительное оборудование", - пояснили разработчики.
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Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".
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ЭРА-ГЛОНАССРоссияТехнологииОбщество
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