В Мехико прошел большой парад в честь Дня мертвых

МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Большой парад в честь Дня мёртвых прошел по улицам Мехико в субботу, завершившись на главной площади города Сокало.
"Парады - сравнительно новое явление для Мехико, традиции может быть 5 лет", - рассказала РИА Новости Гуадалупе Эрнандес, которая пришла на площадь в большой компании родных и друзей.
В шествии 2019 года были задействованы несколько десятков творческих коллективов и тринадцать мобильных платформ.
День мертвых, обычай доиспанского периода коренных народов Мексики, а точнее, неделя празднований, совпадает с Днем всех святых и приходится в этом году на первую неделю ноября.
Традиция ежегодно вспоминать ушедших родных, сооружать для них алтарь с портретами, традиционной и их любимой едой, проводить дни с семьей и устраивать маскарады, в разной форме близка большинству регионов и народов Мексики и считается главным праздником года.
Мексиканцы выделяют два первых дня как самые важные - в первый из них, в три часа дня, на землю спускаются души погибших детей и неженатых взрослых, а следующий считается днем старших и родителей.
Главный персонаж праздника - Катарина, элегантно одетая покойница с черепом или скелет в платье. Гравюру Хосе Гудаллупе Посады 1913 года, которая изображала знатную барышню с черепом вместо лица, и никак не относилась к Дню мертвых, вспомнили после мексиканской революции. Образ появился в работе Диего Риверы и стал символом праздника.
В дни празднований сейчас проводятся несколько парадов в столице и штатах страны, правительства всех уровней, а также школы и университеты, строят алтари, порой гигантские, памяти выдающихся людей.
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