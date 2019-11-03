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РИА Новости

МВД по Ингушетии выразило соболезнования в связи с убийством Эльджаркиева

02:29 03.11.2019 (обновлено: 02:44 03.11.2019)
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© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Эльджаркиев Ибрагим
Эльджаркиев Ибрагим
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
Эльджаркиев Ибрагим. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МВД по Ингушетии выразило соболезнования родными и близкими начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, убитого в Москве 2 ноября, сообщается на сайте МВД по региону.
МВД по Ингушетии сообщает, что 2 ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат.
"Гибель нашего товарища – невосполнимая утрата для всего министерства. Сегодня мы потеряли бесстрашного офицера, профессионала высокого уровня и надежного друга. Огромное горе обрушилось на его семью – без отца остались трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личный состав МВД по Республике Ингушетия вместе с родными и близкими Эльджаркиева скорбит о его трагической смерти. "Выбрав для себя путь борца с преступностью, он до конца остался верен служебному долгу и Присяге. Память об Ибрагиме Эльджаркиеве останется в сердцах сотрудников полиции", - отмечается в сообщении.
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Добавляется, что Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН. В 2016 году Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех ОПГ экстремистской направленности.
Кроме того, за высокий профессионализм и мужество Эльджаркиев был представлен к государственной награде – медали "За отличие в охране общественного порядка", а также к присвоению звания "подполковник полиции" досрочно.
Ранее в пресс-службе столичного управления полиции РИА Новости сообщили, что разыскивается неизвестный, стрелявший в двух мужчин на улице Академика Анохина в Москве. Указывалось, что сигнал о происшествии поступил в 18.30 мск. Информированный источник сообщил РИА Новости, что погибшие - руководитель Центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиева и его брат. Следственный комитет подтвердил гибель Эльджаркиева, указав, что возбуждено уголовное дело "по факту убийства двух человек".
Опубликовано видео с места убийства начальника центра Э по Ингушетии
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Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИнгушетияМоскваРоссияПроисшествия
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