МВД по Ингушетии выразило соболезнования в связи с убийством Эльджаркиева

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МВД по Ингушетии выразило соболезнования родными и близкими начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева , убитого в Москве 2 ноября, сообщается на сайте МВД по региону. МВД по Ингушетии выразило соболезнования родными и близкими начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии, убитого в Москве 2 ноября, сообщается на сайте МВД по региону.

МВД по Ингушетии сообщает, что 2 ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат.

"Гибель нашего товарища – невосполнимая утрата для всего министерства. Сегодня мы потеряли бесстрашного офицера, профессионала высокого уровня и надежного друга. Огромное горе обрушилось на его семью – без отца остались трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав МВД по Республике Ингушетия вместе с родными и близкими Эльджаркиева скорбит о его трагической смерти. "Выбрав для себя путь борца с преступностью, он до конца остался верен служебному долгу и Присяге. Память об Ибрагиме Эльджаркиеве останется в сердцах сотрудников полиции", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН. В 2016 году Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех ОПГ экстремистской направленности.

Кроме того, за высокий профессионализм и мужество Эльджаркиев был представлен к государственной награде – медали "За отличие в охране общественного порядка", а также к присвоению звания "подполковник полиции" досрочно.