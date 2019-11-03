Медведев раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. АСЕАН) и может ослабить ее позиции, считает Дмитрий Медведев . США в последнее время пытаются усилить влияние в Юго-Восточной Азии, в том числе через продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)", однако эта инициатива противоречит основополагающим принципам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (и может ослабить ее позиции, считает

Об этом председатель российского правительства заявил в интервью газете " Бангкок пост " в преддверии инвестиционного саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

"В последнее время мы наблюдаем попытки США усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии. В том числе – через продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)". Эта стратегия, по их замыслу, должна заменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Мы выступаем за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала", — сказал российский премьер.

"В этой связи считаем американскую инициативу серьезным вызовом для стран АСЕАН, поскольку она может ослабить позиции ассоциации, лишить ее статуса ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности", — заявил Медведев.

Он добавил, что эта инициатива также "противоречит основополагающим принципам АСЕАН, таким как неприсоединение и внеблоковый статус".

"АСЕАН свое отношение к американской концепции ИТР обозначила, подтвердила приверженность принципам договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и другим основополагающим документам, на которых строится работа Восточноазиатских саммитов. Страны "десятки" продемонстрировали общий настрой на создание инклюзивного пространства, а также на взаимовыгодную экономическую кооперацию", — отметил глава правительства.

По его словам, Россия намерена развивать сотрудничество в самых разных сферах со всеми заинтересованными партнерами – как в двусторонних форматах, так и в рамках межгосударственных объединений "на основе учета национальных интересов, взаимной выгоды, равноправия и верховенства международного права".

Понятие Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) впервые ввел в мировой политический лексикон Дональд Трамп в качестве альтернативы концепции Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По мнению многих наблюдателей, в концепции ИТР подчеркнута роль Индии и других стран полуострова Индостан в мировых и азиатских делах в противовес роли Китая.