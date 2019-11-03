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РИА Новости

Медведев раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона

02:17 03.11.2019 (обновлено: 02:55 03.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США в последнее время пытаются усилить влияние в Юго-Восточной Азии, в том числе через продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)", однако эта инициатива противоречит основополагающим принципам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и может ослабить ее позиции, считает Дмитрий Медведев.
Об этом председатель российского правительства заявил в интервью газете "Бангкок пост" в преддверии инвестиционного саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита.
"В последнее время мы наблюдаем попытки США усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии. В том числе – через продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)". Эта стратегия, по их замыслу, должна заменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Мы выступаем за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала", — сказал российский премьер.
"В этой связи считаем американскую инициативу серьезным вызовом для стран АСЕАН, поскольку она может ослабить позиции ассоциации, лишить ее статуса ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности", — заявил Медведев.
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Он добавил, что эта инициатива также "противоречит основополагающим принципам АСЕАН, таким как неприсоединение и внеблоковый статус".
"АСЕАН свое отношение к американской концепции ИТР обозначила, подтвердила приверженность принципам договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и другим основополагающим документам, на которых строится работа Восточноазиатских саммитов. Страны "десятки" продемонстрировали общий настрой на создание инклюзивного пространства, а также на взаимовыгодную экономическую кооперацию", — отметил глава правительства.
По его словам, Россия намерена развивать сотрудничество в самых разных сферах со всеми заинтересованными партнерами – как в двусторонних форматах, так и в рамках межгосударственных объединений "на основе учета национальных интересов, взаимной выгоды, равноправия и верховенства международного права".
Понятие Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) впервые ввел в мировой политический лексикон Дональд Трамп в качестве альтернативы концепции Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По мнению многих наблюдателей, в концепции ИТР подчеркнута роль Индии и других стран полуострова Индостан в мировых и азиатских делах в противовес роли Китая.
В состав АСЕАН входят Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам.
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Экономическое сообщество АСЕАНДональд ТрампДмитрий МедведевМьянмаРоссияСШАВ мире
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