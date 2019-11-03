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РИА Новости

Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН

02:13 03.11.2019 (обновлено: 02:18 03.11.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкФлажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Всего за несколько лет – с 2009 по 2013 год – товарооборот России со странами АСЕАН удвоился – до 17,5 миллиардов долларов США. Временное затишье после такого рывка образовалось на фоне сложных процессов в мировой экономике и антироссийских санкций. Но даже эти негативные факторы не изменили долгосрочный тренд. Уже в 2018 году объем торговли приблизился к 20 миллиардам долларов США. Эту динамику нам хотелось бы закрепить. Тем более что потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан", - заявил он в интервью газете "Бангкок пост" в преддверии инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита.
По его словам, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик РФ и стран АСЕАН, однако перспективы наращивания сотрудничества есть во многих сферах - не только в обмене товарами с невысокой добавленной стоимостью, но и в высокотехнологичных отраслях.
Так, в частности, с отдельными странами АСЕАН запущены переговоры по строительству центров ядерной науки и технологий, в Таиланде дочерние структуры "Росатома" проектируют и возводят циклотронно-радиохимический комплекс.
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"Знаем и о заинтересованности наших партнеров в создании плавучих атомных станций. Это большое и очень перспективное направление, полезное в том числе и для развития удаленных территорий", - отметил Медведев.
Большие возможности может, по его мнению, открыть создание транснациональной сети "умных городов", в том числе и для сокращения цифрового разрыва между странами и регионами, а также укрепление взаимодействия на региональном уровне.
"Мы активно стимулируем регионы и региональный бизнес к выходу на зарубежные рынки. Особо поощряем развитие российского Дальнего Востока. Эти усилия уже приносят свои плоды. Пятый Восточный экономический форум, который прошел во Владивостоке в сентябре, поставил новый рекорд по числу участников – более 8,5 тысячи человек из 65 стран. И по сумме выделенных инвестиций – 52 миллиарда долларов США на реализацию различных проектов экономической модернизации азиатской части России", - заметил Медведев.
Еще одна возможность наращивания показателей двустороннего товарооборота - это запуск совместных инвестиционных проектов, полагает глава российского правительства.
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"Открываются современные индустриальные и технопарки с благоприятной средой для деятельности инновационных компаний. Созданы территории опережающего развития. Готовим новое законодательство, которое усилит гарантии стабильности условий ведения дел при запуске новых крупных проектов. Параллельно расширяется рынок сбыта для товаров и услуг, в первую очередь благодаря развитию Евразийского экономического союза", - рассказал он.
По словам Медведева, еще одна сфера с хорошим потенциалом при растущем товарообороте – это финансы, причем это касается как традиционных инструментов, которые предназначены для поддержки торговых сделок (кредитных линий, аккредитивов и тому подобного), так и в целом перехода на взаиморасчеты между странами в национальных валютах.
"Такой шаг позволит снизить издержки и риски от колебаний валют, что самым позитивным образом отразится и на доходах компаний, и на объемах торговли в целом", - считает премьер.
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Экономическое сообщество АСЕАНДмитрий МедведевРоссияСШАЭкономика
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