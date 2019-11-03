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РИА Новости

Россия готова помогать АСЕАН в борьбе с загрязнением морей, заявил Медведев

02:10 03.11.2019 (обновлено: 02:12 03.11.2019)
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© Fotolia / JAYМусор в воде
Мусор в воде
© Fotolia / JAY
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова помогать странам АСЕАН в борьбе с загрязнением морей пластиком, также уже ведется проработка мер по борьбе с пиратством, незаконным рыбным промыслом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в преддверии делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита.
"Мы также готовы помогать с управлением рыбными ресурсами, в борьбе с загрязнением морских пространств, в том числе пластиковым мусором. Сегодня это одна из наиболее острых проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в интервью газете "Бангкок пост".
Он отметил, что российские профильные ведомства уже участвуют в проработке комплекса практических мер для обеспечения морской безопасности стран АСЕАН. "Это борьба с пиратством и незаконным рыбным промыслом, защита портов и всей инфраструктуры, поисково-спасательные операции на море, реагирование на стихийные бедствия", - заявил премьер.
Он добавил, что Россия не просто могла бы содействовать АСЕАН в обеспечении безопасности на море, но и уже немало делает для этого. "И мы готовы наращивать сотрудничество в этой сфере", - заключил Медведев.
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Экономическое сообщество АСЕАНДмитрий МедведевРоссияБезопасностьЭкономика
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