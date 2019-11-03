Россия готова помогать АСЕАН в борьбе с загрязнением морей, заявил Медведев

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. АСЕАН в борьбе с загрязнением морей пластиком, также уже ведется проработка мер по борьбе с пиратством, незаконным рыбным промыслом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в преддверии делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита. Россия готова помогать странамв борьбе с загрязнением морей пластиком, также уже ведется проработка мер по борьбе с пиратством, незаконным рыбным промыслом, заявил премьер-министр РФв преддверии делового инвестиционного саммитаи 14-го Восточноазиатского саммита.

"Мы также готовы помогать с управлением рыбными ресурсами, в борьбе с загрязнением морских пространств, в том числе пластиковым мусором. Сегодня это одна из наиболее острых проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он в интервью газете "Бангкок пост".

Он отметил, что российские профильные ведомства уже участвуют в проработке комплекса практических мер для обеспечения морской безопасности стран АСЕАН. "Это борьба с пиратством и незаконным рыбным промыслом, защита портов и всей инфраструктуры, поисково-спасательные операции на море, реагирование на стихийные бедствия", - заявил премьер.