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РИА Новости

Медведев считает перспективным применение платежных карт "Мир" в Таиланде

02:08 03.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве
Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о большом потенциале сотрудничества России и Таиланда в банковской сфере, в том числе о возможности применения национальных платежных карт "Мир" на территории королевства, что было бы удобно и для гостей из России, и для местного бизнеса, работающего с российскими партнерами.
Премьер дал интервью газете "Бангкок пост" в преддверии визита в Таиланд для участия в деловом инвестиционном саммите АСЕАН и 14-м Восточноазиатском саммите.
"Есть хороший потенциал в развитии финансового и межбанковского сотрудничества. В том числе – по использованию платежных карт "Мир" на территории Таиланда. Это было бы удобно и гражданам России, которые приезжают в королевство, и вашему бизнесу, который работает с российскими партнерами", - заявил Медведев, говоря о том, в каких сферах страны могли бы так же эффективно взаимодействовать, как и в туризме.
Он признал, что Таиланд чаще всего обсуждают именно в контексте темы туризма. Россияне любят отдыхать в этой стране, только за прошлый год там побывали 1,5 миллиона человек из России, отметил глава кабмина. Вместе с тем премьер уточнил, что отношения двух стран не ограничиваются только туризмом, Таиланд является одним из ведущих торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
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"Мы совместно работаем над тем, чтобы довести объем взаимной торговли до 10 миллиардов долларов США в год. Для этого планируем продвигать кооперацию в высокотехнологичных сферах: энергетике, гражданской авиации, исследованиях космоса, фармацевтике и транспортном машиностроении", - продолжил Медведев.
Он полагает, что перспективным может быть также сотрудничество в информационно-коммуникационных технологиях. "Имею в виду совместную разработку программного обеспечения, включая мобильные платформы, взаимодействие в рамках электронного правительства и так называемых умных городов", - пояснил премьер.
По его словам, есть много российских и тайских компаний, которые сейчас осваивают новые для себя рынки. Медведев отметил, что в Таиланде также имеются интересные возможности для совместных проектов в области транспорта в рамках мегапроекта Восточного экономического коридора.
"Россия со своей стороны готова создавать привлекательные условия для инвесторов на Дальнем Востоке – наиболее близком для Таиланда. В том числе – в аграрном секторе", - добавил он.
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Глава кабмина упомянул и о взаимодействии в гуманитарной сфере. Сейчас Россия, по его словам, увеличивает количество государственных стипендий, которые могут получить граждане Таиланда для обучения в российских вузах. Также в стране растет интерес к тайской культуре.
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Дмитрий МедведевРоссияСШАЭкономика
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