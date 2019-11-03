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РИА Новости

Россия в Азии выступает за конструктивные отношения, заявил Медведев

02:06 03.11.2019 (обновлено: 02:17 03.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия в Азии не давит ни на какие страны, не угрожает им силой, а напротив, выступает за честную конкуренцию и конструктивные отношения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в преддверии инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН ) и Восточноазиатского саммита.
"Наша роль в Азии - активная и созидательная. Мы не стремимся ни на кого давить, не вмешиваемся во внутренние дела, не угрожаем силой, не выдвигаем ультиматумы. Напротив, выстраиваем с азиатскими партнерами конструктивные отношения на основе взаимного доверия и уважения. Мы выступаем за честную конкуренцию и уважаем право государств на самостоятельный выбор пути развития с учетом их традиций и цивилизационных особенностей", - сказал он в интервью газете "Бангкок пост" в ответ на вопрос, какую роль хотела бы играть Россия в Юго-Восточной Азии на фоне усилий других стран по наращиванию присутствия в регионе.
Медведев отметил, что Россия - евразийская страна, неотъемлемый участник азиатского сообщества как в силу своего географического положения, так и благодаря исторически тесным политическим, экономическим и культурным связям со странами региона. По его словам, очень важно, что эта политика взаимная.
"Подавляющее большинство азиатских государств налаживает с нами взаимовыгодное сотрудничество. Из последних примеров - саммит Россия - АСЕАН в Сингапуре, где наши отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства", - заявил премьер.
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Он добавил, что РФ в Азии продолжит работу по всем направлениям и в различных форматах - двусторонних и многосторонних.
"В том числе на площадке Евразийского экономического союза. Результаты уже неплохие. Практически реализуется программа сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН на 2019-2020 годы", - сказал Медведев.
Он добавил, что АСЕАН проявляет интерес и к сотрудничеству с ШОС. "Наши цели общие - взаимовыгодная кооперация, стабильность и безопасность региона, борьба с глобальными вызовами и угрозами. Прежде всего с международным терроризмом. Чтобы добиться максимального эффекта в этой сфере, необходимо наладить тесное взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб, как это происходит на уровне Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и Ассоциации национальных полиций стран – членов АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)", - отметил Медведев.
Также он считает, что необходимо расширять культурные и гуманитарные связи.
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"Здесь у нашего сотрудничества большие перспективы, поскольку страны Юго-Восточной Азии обладают значительным научным и интеллектуальным потенциалом. А самобытная культура региона все больше привлекает российских туристов. Курорты Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Индонезии - излюбленные места посещения наших граждан", - заявил премьер.
Медведев выразил уверенность, что значение Азии и России друг для друга будет только возрастать, а взаимовыгодное и многоплановое сотрудничество продолжит развиваться.
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Экономическое сообщество АСЕАНДмитрий МедведевШОСРоссияВ мире
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