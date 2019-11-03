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РИА Новости

Медведев отметил интерес стран к работе с ЕАЭС

02:03 03.11.2019 (обновлено: 02:18 03.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Интерес стран к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом увеличивается, в ЕАЭС никто не давит на людей, компании и государства, не участвует в торговых войнах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Да, интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом в тех или иных форматах только увеличивается. И причины очевидны", - сказал он в интервью газете "Бангкок пост" в преддверии делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита.
Медведев напомнил, что сейчас совокупный ВВП стран-участниц союза составляет около 2 триллионов долларов, и в государствах евразийской "пятерки" есть прирост производства в промышленности и сельском хозяйстве, увеличиваются объемы грузооборота.
"Мы продолжаем расширять сотрудничество практически по всем направлениям, ведем работу по созданию общего финансового рынка, координируем свои действия в борьбе с контрафактом, сотрудничаем в сфере цифровых проектов", - добавил он.
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Премьер также назвал гибкий подход в работе с другими странами одним из серьезных преимуществ ЕАЭС.
"С самого начала интеграционного проекта мы действовали предельно прагматично. В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании, ни на государства. Нет в нашей повестке каких-либо идеологических вопросов. Мы не участвуем в торговых войнах, потому что понимаем: время закрытых рынков прошло, а любой протекционизм вреден для развития конкуренции", - заявил он, отметив, что ЕАЭС также взаимодействует с отдельным странами, заключая соглашения о зоне свободной торговли.
Сейчас, по его словам, есть интерес со стороны Брунея, Камбоджи и Филиппин. "И безусловно, мы хотим развивать отношения с таиландскими партнерами, тем более что в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве ЕАЭС с Королевством Таиланд", - отметил Медведев.
Логотип Международной федерации футбола (ФИФА)
Вчера, 16:17РСпорт
ФИФА и АСЕАН подписали в Бангкоке меморандум о взаимопонимании
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Экономическое сообщество АСЕАНЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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