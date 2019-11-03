Медведев отметил интерес стран к работе с ЕАЭС

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Интерес стран к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом увеличивается, в Интерес стран к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом увеличивается, в ЕАЭС никто не давит на людей, компании и государства, не участвует в торговых войнах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Да, интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом в тех или иных форматах только увеличивается. И причины очевидны", - сказал он в интервью газете " Бангкок пост " в преддверии делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита.

Медведев напомнил, что сейчас совокупный ВВП стран-участниц союза составляет около 2 триллионов долларов, и в государствах евразийской "пятерки" есть прирост производства в промышленности и сельском хозяйстве, увеличиваются объемы грузооборота.

"Мы продолжаем расширять сотрудничество практически по всем направлениям, ведем работу по созданию общего финансового рынка, координируем свои действия в борьбе с контрафактом, сотрудничаем в сфере цифровых проектов", - добавил он.

Премьер также назвал гибкий подход в работе с другими странами одним из серьезных преимуществ ЕАЭС.

"С самого начала интеграционного проекта мы действовали предельно прагматично. В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании, ни на государства. Нет в нашей повестке каких-либо идеологических вопросов. Мы не участвуем в торговых войнах, потому что понимаем: время закрытых рынков прошло, а любой протекционизм вреден для развития конкуренции", - заявил он, отметив, что ЕАЭС также взаимодействует с отдельным странами, заключая соглашения о зоне свободной торговли.