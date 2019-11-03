В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. На юго-западе Москвы неизвестный застрелил двух человек — руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции На юго-западе Москвы неизвестный застрелил двух человек — руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Убийство произошло на улице Академика Анохина. Сигнал о происшествии поступил накануне в 18.30 мск. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся.

Вторым погибшим был брат Эльджаркиева, проживавший в столице.

Уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

На месте преступления приступили к работе следователи и криминалисты главного следственного управления СК России по Москве.

Допрашиваются очевидцы. Начато изучению записей с камер видеонаблюдения, чтобы отследить перемещения автомобиля до и после убийства.

Камеры запечатлели, как киллер с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным РЕН ТВ , преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".

Предыдущее покушение

В январе на Эльджаркиева уже совершали покушение. Неизвестные на территории Сунженского района Ингушетии обстреляли его автомобиль. Сам начальник центра "Э" не пострадал, получили ранения двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский — житель Назрани. На следующий день один из полицейских умер в больнице.

По данным республиканского МВД, обстрел совершили неустановленные лица, передвигавшиеся на "Лада-Гранта".

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Биография Ибрагима Эльджаркиева

По информации МВД по Ингушетии, 36-летний Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Он прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы.

В 2016 году, перейдя на службу в органы внутренних дел, Эльджаркиев возглавил ЦПЭ.

"Он сумел создать надежный заслон на пути распространения экстремизма в Республике Ингушетия. Под его непосредственным руководством и при личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности", — отмечается в некрологе на сайте МВД.

Эльджаркиева представили к медали "За отличие в охране общественного порядка", а также к присвоению звания "подполковник полиции" досрочно.