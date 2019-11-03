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РИА Новости

Камеры сняли, как убийцы начальника центра "Э" по Ингушетии бросили машину

01:33 03.11.2019 (обновлено: 02:29 03.11.2019)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Убийцы начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата бросили машину, на которой передвигались, вскоре после расстрела, передает РЕН ТВ.
Преступники оставили иномарку недалеко от места убийства — в районе проспекта Вернадского на юго-западе Москвы.
Опубликовано видео с места убийства начальника центра Э по Ингушетии
Вчера, 21:36РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Телеканал уточняет, что автомобиль оформлен на столичную компанию "Сателлит ИТ".

Двойное убийство в Москве

Эльджаркиева и его брата застрелили накануне вечером на улице Академика Анохина. Как сообщил источник РИА Новости, преступник произвел не менее четырех выстрелов.
В столице ввели спецплан для поимки подозреваемых. По предварительной информации, они скрылись на черном Volkswagen или BMW.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве. Допрашиваются очевидцы.
В январе на руководителя центра "Э" уже совершали покушение. Неизвестные обстреляли его автомобиль. Эльджаркиев не пострадал, были ранены двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский. Один из полицейских на следующий день умер в больнице.
По информации МВД по Ингушетии, обстрел совершили неустановленные лица, которые передвигались на машине "Лада-Гранта".
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФИнгушетияМоскваПроисшествия
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Опубликовано видео с места убийства начальника центра Э по Ингушетии
Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
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