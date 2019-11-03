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РИА Новости

В США военные эксперты назвали Россию "самой реальной угрозой"

01:07 03.11.2019 (обновлено: 02:14 03.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россия оценивается как "самая реальная военная угроза" для США, а также "для американских интересов в Европе". К такому выводу пришли авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
В документе Россию называют "агрессивной в своем поведении" и "угрожающей" с позиции ее "возрастающих способностей".
Такая же оценка дается Китаю, который исследователи называют "самой всеобъемлющей угрозой", с которой сталкиваются США.
В докладе отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, "способным способных уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц".
Особое место в исследование отводится теме модернизации российской армии. Американские эксперты приводят в пример зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 "Прометей", противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), танки Т-72, Т-80 и Т-90.
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