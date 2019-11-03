В США военные эксперты назвали Россию "самой реальной угрозой"

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россия оценивается как "самая реальная военная угроза" для Россия оценивается как "самая реальная военная угроза" для США , а также "для американских интересов в Европе". К такому выводу пришли авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation

В документе Россию называют "агрессивной в своем поведении" и "угрожающей" с позиции ее "возрастающих способностей".

Такая же оценка дается Китаю, который исследователи называют "самой всеобъемлющей угрозой", с которой сталкиваются США.

В докладе отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, "способным способных уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц".