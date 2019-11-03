В США более 20 детей донора спермы нашли друг друга, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американец Райан Крамер нашел более 20 своих сводных братьев и сестер, являющимися детьми их общего донора спермы, сообщает телеканал Американец Райан Крамер нашел более 20 своих сводных братьев и сестер, являющимися детьми их общего донора спермы, сообщает телеканал NBC News

Как пишет телеканал, Крамер закончил школу в возрасте 14 лет, получил степень бакалавра в 18 и магистра - в 19. Интерес о своем происхождении у него возник в очень раннем возрасте. В семь лет он отправил письмо в банк спермы, чтобы найти своего отца, а в 2000 году вместе со своей матерью основал организацию Donor Sibling Registry (DSR), которая оказывает услуги для доноров спермы и яйцеклеток, а также их детей.

До того, как ему удалось найти своего биологического отца, в 13 лет он нашел одного из своих сводных братьев и сестер. К настоящему времени их число превысило 20 и постепенно растет. Встречаются они раз в год, но при этом регулярно обмениваются сообщениями. Для общения они создали группу в Facebook , в названии которой фигурирует их донорский номер. Крамер рассказал, что считает столько сводных братьев и сестер "огромным благословением", и что он "ни на что бы это не променял".

Он также общается со своим биологическим отцом. Крамер рассказал, что их отношения не похожи на отношения между отцом и сыном, но напоминают отношения с дядей или двоюродным братом.

Профессор Дов Фокс сообщил телеканалу, что существует опасность проживания большой группы детей доноров в одной географической местности, так как это может привести к случайному инцесту или медицинским проблемам.