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РИА Новости

В США более 20 детей донора спермы нашли друг друга, пишут СМИ

01:01 03.11.2019 (обновлено: 01:37 03.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОплодотворение яйцеклеток в лаборатории
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американец Райан Крамер нашел более 20 своих сводных братьев и сестер, являющимися детьми их общего донора спермы, сообщает телеканал NBC News.
Как пишет телеканал, Крамер закончил школу в возрасте 14 лет, получил степень бакалавра в 18 и магистра - в 19. Интерес о своем происхождении у него возник в очень раннем возрасте. В семь лет он отправил письмо в банк спермы, чтобы найти своего отца, а в 2000 году вместе со своей матерью основал организацию Donor Sibling Registry (DSR), которая оказывает услуги для доноров спермы и яйцеклеток, а также их детей.
До того, как ему удалось найти своего биологического отца, в 13 лет он нашел одного из своих сводных братьев и сестер. К настоящему времени их число превысило 20 и постепенно растет. Встречаются они раз в год, но при этом регулярно обмениваются сообщениями. Для общения они создали группу в Facebook, в названии которой фигурирует их донорский номер. Крамер рассказал, что считает столько сводных братьев и сестер "огромным благословением", и что он "ни на что бы это не променял".
Он также общается со своим биологическим отцом. Крамер рассказал, что их отношения не похожи на отношения между отцом и сыном, но напоминают отношения с дядей или двоюродным братом.
В лаборатории
3 октября, 14:03РИА Новости
Донор спермы из США подал в суд на клинику, узнав, что стал отцом 17 детей
Профессор Дов Фокс сообщил телеканалу, что существует опасность проживания большой группы детей доноров в одной географической местности, так как это может привести к случайному инцесту или медицинским проблемам.
В 2017 году компания DSR подала петицию с призывом создать централизованную базу данных для доноров, которая содержала бы страховой номер клиента, чтобы банки спермы по всему миру могли бы быть уверены, что он не обращался в другие клиники.
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