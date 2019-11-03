Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Проект большого евразийского партнерства не потерял привлекательность для участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( Проект большого евразийского партнерства не потерял привлекательность для участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ), а сближение с Евразийским экономическим союзом ( ЕАЭС ) - один из приоритетов для них, заявил журналистам в воскресенье первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько

Премьер-министр Дмитрий Медведев в субботу вечером прибыл в Бангкок, где представит Россию на Восточноазиатском саммите (ВАС) и инвестиционном саммите АСЕАН. Пресс-служба кабмина сообщала, что Медведев 3-4 ноября выступит на этих форумах, а также проведет на полях ряд двусторонних встреч.

"Партнеры из АСЕАН не только знают об идее большого евразийского партнерства, но и участвуют в ее воплощении в жизнь. И на этот процесс не влияют усилия по формированию Всеобъемлющего регионального экономического партнерства", - сказал на брифинге в ответ на вопрос, не теряет ли привлекательность интеграционный проект большого евразийского партнерства на фоне практически созданного Всеобъемлющего регионального экономического партнерства.

Приходько подчеркнул, что участники АСЕАН активно интересуются опытом разных межгосударственных объединений, анализируют их наработки. Он напомнил, что на саммите Россия-АСЕАН в мае 2016 года в Сочи лидеры "десятки" поддержали российскую идею формирования большого евразийского партнерства, нацеленную на стыковку реализуемых в рамках ЕАЭС, АСЕАН и ШОС крупных интеграционных и инфраструктурных проектов.

"Развитие связей с АСЕАН предусмотрено основными направлениями международной деятельности ЕАЭС. В свою очередь стратегическое сближение с ЕАЭС - в числе приоритетов экономического сообщества АСЕАН", - сказал он.

Приходько отметил, что принципиальное значение в этом плане имело подписание в ноябре 2018 года в Сингапуре меморандума о взаимопонимании в области экономического сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН и принятие в сентябре 2019 года в Бангкоке программы взаимодействия между комиссией и "десяткой" на 2019-2020 годы.

"Руководство ЕЭК расширяет контакты с секретариатом АСЕАН в Джакарте. Для активизации взаимодействия двух интеграционных объединений используется площадка Петербургского международного экономического форума, на которой в прошлом и в этом году устраивались совместные мероприятия. На декабрь 2019 года в Москве намечено проведение семинара на тему: "Региональная экономическая интеграция в ЕАЭС и АСЕАН", - рассказал Приходько.

Он отметил, что поступательно развиваются связи по линии ШОС-АСЕАН на основе меморандума о взаимопонимании между секретариатами двух организаций, подписанного в 2005 году. "В итоговом документе саммита АСЕАН в Маниле в ноябре 2017 года зафиксирована заинтересованность ассоциации в наращивании сотрудничества с "шанхайской восьмеркой", - добавил он.

Приходько напомнил, что руководство секретариата АСЕАН принимает участие в мероприятиях ШОС на высшем уровне. "А в 2017 году генсекретарь ШОС был впервые приглашен на саммит "десятки" в Маниле. На регулярную основу поставлены встречи генсекретарей двух организаций - в Джакарте, в Пекине, а также в Нью-Йорке", - сказал он.

Он добавил, что в рамках реализации меморандума в октябре 2019 года в Джакарте состоялся "круглый стол" ШОС-АСЕАН.