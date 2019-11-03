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РИА Новости

В Молдавии пройдет второй тур местных выборов

00:25 03.11.2019 (обновлено: 01:41 03.11.2019)
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
© Спутник
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Местные выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Второй тур выборов в местные органы власти пройдёт в Молдавии в воскресенье. Результаты выборов окончательно сформируют расклад политических сил в стране, основная борьба развернется за место мэра столицы.
На территории Приднестровского региона, который не контролирует официальный Кишинев, голосование проводиться не будет.

Ход голосования

В Молдавии в воскресенье проходит второй тур всеобщих выборов в местные органы власти. Порога явки во втором туре не предусмотрено, победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов.
За ходом выборов следят 145 международных и порядка 1,7 тысячи местных гражданских наблюдателей. Сотрудники полиции перешли на усиленное несение службы. Всего обеспечивают общественный порядок в день голосования более 5 тысяч полицейских.
Местные выборы в Молдавии
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В стране предстоит избрать 384 мэра, на эту должность претендуют 768 кандидатов. Первый тур местных выборов прошел 20 октября, были избраны 515 мэров. Избирательные участки в воскресенье будут работать с 07.00 до 21.00 по местному времени (8.00-22.00 мск), время их работы может быть продлено максимум на два часа в том случае, если на момент закрытия участков есть очереди избирателей, не успевших проголосовать.

Борьба за место мэра столицы

Основная борьба развернется за пост мэра Кишинева между вице-спикером парламента от пророссийской Соцпартии Ионом Чебаном и лидером проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победителем досрочных выборов мэра в 2018 году, Андреем Нэстасе. В первом туре они набрали 40,19% и 31,08% голосов соответственно.
Впервые за 8 лет в Кишиневе будет проводиться exit poll, последний раз опрос избирателей поводили на выборах мэра столицы в мае 2011 года. Exit poll будут проводить Ассоциация за справедливое развитие Молдовы и компания по политическому консультированию Poliexpert, которые заключили контракты с компанией социологического исследования и маркетинга FOP-STAR и Институтом маркетинга и исследований IMAS INVENT.
Политологи считают, что результаты местных выборов могут повлиять на расклад политических сил в республике и стать причиной досрочных парламентских выборов. Такой сценарий вполне реалистичен, учитывая, что президент Игорь Додон, поддерживающий ПСРМ, недоволен работой правительства. Он также критиковал и работу Нэстасе, который с июня занимал место министра внутренних дел. Сразу после выборов Соцпартия Молдавии намерена провести Республиканский совет партии, чтобы обсудить возможность создания местных коалиций с блоком ACUM, а также проанализировать дальнейшее сотрудничество с коллегами по парламенту и кабмину.
Местные выборы в Молдавии
20 октября, 22:16РИА Новости
Явка на местных выборах в Молдавии превысила 40%
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Андрей НэстасеИгорь ДодонМолдавияКишиневВ миреПолитика
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