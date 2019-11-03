Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке

БАНГКОК, 3 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в воскресенье выступит на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ) в Бангкоке, а также проведет на его полях несколько двусторонних встреч.

В субботу российский премьер прилетел в столицу Таиланда, где в ближайшие дни пройдут деловой инвестиционный саммит АСЕАН и Восточноазиатский саммит (ВАС). Пресс-служба кабмина сообщала, что программой предусмотрены выступления Медведева на этих встречах, а также ряд отдельных двусторонних переговоров.

В материалах к визиту отмечено, что центральной темой делового и инвестиционного саммита АСЕАН в этом году станет проблема адаптации к вызовам четвертой промышленной революции и внедрение высоких технологий в экономику.

АСЕАН сегодня является одной из крупнейших региональных организаций. Она была образована в 1967 году в Бангкоке и первоначально включала пятерку стран - Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Сейчас в состав объединения входят 10 стран Юго-Восточной Азии, помимо уже названных это также Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Статус специального наблюдателя в АСЕАН имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Таиланд в 2019 году председательствует в АСЕАН, столица королевства в эти дни принимает лидеров стран, входящих в ассоциацию, - 35-й саммит продлится со 2 по 4 ноября. В привязке к саммиту глав государств АСЕАН в Таиланде проведут и Восточноазиатский саммит, все мероприятия пройдут на территории спортивно-выставочного комплекса IMPACT на северной окраине Бангкока.

Торговля со странами АСЕАН

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России с АСЕАН развивается планомерно, отмечено в материалах к визиту Медведева в Таиланд. Так, по итогам 2018 года товарооборот со странами "десятки" вырос на 6,8%, достигнув отметки 19,6 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения государств АСЕАН в российскую экономику составили в минувшем году 1,4 миллиарда долларов, а накопленный объем инвестиций к настоящему моменту составляет 4,3 миллиарда. Россия инвестировала в Юго-Восточную Азию сопоставимую сумму - накопленный объем составляет 3,9 миллиарда долларов.

Для укрепления всесторонних связей России с государствами АСЕАН, в том числе в интересах развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, активно используются площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Восточного экономического форума (ВЭФ).

В материалах также указано, что перспективной сферой взаимодействия российская сторона видит тематику региональной взаимосвязанности. Этот процесс был бы полезен и с точки зрения работы России по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры восточной части страны, и с учетом процессов строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), его сопряжения с китайским проектом "Один пояс, один путь", формирования в дальнейшем большого евразийского партнерства.

Безопасность и гуманитарные связи

На третьем саммите Россия-АСЕАН, который состоялся в ноябре 2018 года в Сингапуре, было объявлено о выводе партнерства на уровень стратегического. В материалах подчеркивается, что этот шаг придал положительный импульс сотрудничеству РФ и АСЕАН в рамках ВАС и на других площадках, включая ООН, по основным глобальным и региональным темам, взаимодействию в сферах борьбы с терроризмом, обеспечения информационной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями.

РФ тесно сотрудничает с АСЕАН в вопросах обеспечения региональной безопасности. Как следует из справочных материалов, российские компетентные ведомства ежегодно оказывают помощь в подготовке кадров для асеановских правоохранительных органов и спецслужб, проводят курсы повышения квалификации.

Развиваются и новые направления взаимодействия, в том числе в сфере международной информационной безопасности; важной задачей сейчас является реализация принятого на саммите Россия-АСЕАН в прошлом году заявления о сотрудничестве в обеспечении безопасности использования информационно-коммуникационных технологий.

Россия поддерживает с государствами АСЕАН контакты по тематике развития "умных городов", эта работа идет в контексте договоренностей, достигнутых на прошлогоднем Восточноазиатском саммите. Углубляется взаимодействие сторон и в гуманитарной сфере: регулярно проходят молодежные саммиты Россия-АСЕАН, новым форматом сотрудничества стал образовательный форум, прошедший в октябре в Москве.

АСЕАН и ВАС

Диалог АСЕАН с партнерами в области политики и безопасности осуществляется в рамках Восточноазиатских саммитов, организуемых в привязке к встречам лидеров ассоциации. Взаимодействие на министерском уровне осуществляется также в рамках Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ), который охватывает 27 стран - "десятка" АСЕАН, ее диалоговые партнеры и ряд других государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Диалоговыми партнерами АСЕАН, в том числе партнерами по ВАС и АРФ, являются многие страны региона и мира, включая Китай, Россию, США, Японию, Южную Корею, Северную Корею (только в АРФ), Австралию, Новую Зеландию, Индию, Пакистан, Канаду, Евросоюз.

В число важнейших внешнеполитических приоритетов АСЕАН входит создание в Юго-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия; соответствующий договор вступил в силу в 1997 году. Одним из ключевых направлений диалога также является тематика морской безопасности и обеспечения свободы судоходства. С 2012 года проходит расширенный морской форум АСЕАН с участием России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, США и Японии.

Приоритеты в отношениях России и АСЕАН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала ранее, что в число приоритетов Москвы и АСЕАН входят углубление координации по ключевым международным и региональным проблемам, активизация совместных усилий по противодействию новым вызовам и угрозам, в том числе терроризму, обеспечение безопасности, использование информационных технологий.

В конце июля глава МИД России Сергей Лавров посетил с двухдневным визитом Бангкок, где провел переговоры с руководством Таиланда и встретился с министрами иностранных дел стран АСЕАН. Он отметил заметное повышение уровня координации между Россией и АСЕАН на международной арене, подчеркнул идентичность внешнеполитической философии сторон, близость их подходов к решению актуальных проблем посредством диалога и переговоров.